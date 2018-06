Další přírůstek v Take That: otcem bude i Mark Owen

Mark Owen s manželkou Emmou Fergusonovou před dvěma lety prožívali krizi kvůli jeho problémům s alkoholem a nevěře. Teď to ale vypadá, že jsou spolu opět šťastní a čekají přírůstek do rodiny.

"Je v sedmém nebi. Snažil se to udržet v tajnosti tak dlouho, jak jen to šlo, aby si užili tuto speciální novinku v rodině. Teď ale nadešel čas, aby se s ní podělil i s ostatními," cituje zpěvákova kamaráda list The Sun.

Těhotné jsou i manželky dalších členů Take That. Zatímco jednačtyřicetiletý Gary Barlow s manželkou očekávají narození čtvrtého potomka, osmatřicetiletý Robbie Williams se stane otcem poprvé. Údajně holčičku mu v září porodí manželka Ayda. Podle přátel už vybírají vhodné jméno a zatím jsou v kurzu varianty Roberta, Genevieve a Alice.

"Chtěl se vždy stát otcem, takže všem dává jasně najevo, jak je teď šťastný a že jeho dcera bude mít péči jako opravdová princezna. Chce pro ni jen to nejlepší," prozradil Williamsův kamarád britskému Daily Star.

Další dva členové kapely zatím potomky neplánují. Jednačtyřicetiletý Jason Orange je svobodný a bezdětný a třiačtyřicetiletý Howard Donald už má dvě dcery z předešlých vztahů.