Bál jsem se vrátit do dalších dílů Star Wars, přiznal Mark Hamill

„Fanoušci umí být hodně krutí. Na jednu stranu se mi ta myšlenka vrátit se líbila, protože když se podívám zpátky, nikdy jsem se u natáčení tolik nebavil. Ale na druhou stranu se část mě hrozně bála toho, že budou zničené vzpomínky na původní filmy. Nebo přinejmenším ztratí svůj lesk,“ vyjádřil Mark Hamill své obavy z návratu do vesmírné ságy pro časopis American Way.

Podobné reakce prý herec zaznamenal v roce 1999 u filmu Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba, v němž ale nehrál. Na účast v nových dílech kultovní ságy ho pomohlo přesvědčit i to, že do ní vstoupili i Harrison Ford, který hrál Han Sola, a Carrie Fisherová, tedy princezna Leia. Uvědomil si, že kdyby odmítl, by byl pro fanoušky ten „nejnenáviděnější člověk“.

„Představoval jsem si, jak mi lidé krouží kolem domu jako na jednom starém obrázku Frankensteina. Jen by neměli v rukou pochodně, ale světelné meče,“ žertoval.

V první části poslední trilogie s názvem Star Wars: Síla se probouzí z oku 2015 se Mark Hamill objevil jen v jedné scéně. V dalším díle Star Wars: Poslední z Jediů, který měl premiéru loni, pak ale dostal mnohem větší prostor. Poslední z trilogie by měla jít do kin v roce 2019.

A co říká Mark Hamill na postavu Luka Skywalkera? „Vždycky to byla nejoptimističtější postava. Představoval naději a ideu, že ten, kdo zasvětí svůj život dobru, může překonat velké překážky,“ řekl s tím, že v posledních dílech se ale postava Luka proměnila. „Je to stejný člověk, ale hodně jiný. Ale to je život.“

Herec naposledy vyvolal pozdvižení loni v prosinci, kdy se na letišti JFK v New Yorku objevil na invalidním vozíku. Na Twitteru pak ale napsal, že šlo o vtip a trik, jak se vyhnout lovcům autogramů.