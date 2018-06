Marion Dawidowski: VESELÉ LOUTKY

kniha pro vás»Stále mě nesmírně těší, když vidím, kolik radosti loutky dětem připravují doma i ve školce. Všechny rády vklouznou do jiných rolí a vymýšlejí nové příběhy. A když se Kašpárek zeptá 'Jste tady všichni?' a klaun když provádí svoje kejkle, s nadšením se všechny děti hry účastní. Je to přece mnohem napínavější než se jenom pořád dívat na televizi,« píše německá autorka mnoha půvabných loutek, z nichž některé najdete právě v této knize. První část knihy obsahuje návody na prstové maňásky, druhá na kornoutové loutky a třetí na klasické maňásky na ruku. Společné pro všechny ale je, že si je můžete docela snadno vyrobit i sami. U každé totiž najdete přehled všeho, co k výrobě potřebujete, nákres i podrobný popis postupu výroby. Můžete tak vytvořit například hvězdičku Xenii, kuchaře Karlíka, krále Vilibalda, piráta Jednoočko či princeznu Arabelu. Jak si ale potom s nimi budete hrát, to už záleží jen na vaší fantazii...