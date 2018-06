Když se mě věci netýkají, neberu si je osobně, říká Cotillardová

„Nikdy si nic neberu osobně, když se mě to netýká a vím, že je to absolutní hloupost,“ svěřila se Marion během televizní show Today a narážela tak na pomluvy, které se kolem její osoby vyrojily v souvislosti s Bradem Pittem.

„Když s tím stejně nemůžu nic udělat, neřeším to,“ pokračovala herečka, kterou sice celá situace kolem rozvodu Pitta mrzela, ale nenechala se jí rozhodit.



Práce s Bradem na novém filmu pro ni prý byla obohacující a nenapadlo by ji, že by si to někdo mohl vykládat jinak než pracovně.

„Bylo to velmi krásné a nenechám si to zkazit tím, že někdo říká něco jiného. Měla jsem tu čest pracovat s fantastickým režisérem a herci a to je to jediné, na čem záleží,“ doplnila s tím, že se teď zaměřuje především na svou rodinu.

To sdělila i ve svém prohlášení před několika týdny. „Zaprvé, před mnoha lety jsem potkala muže svého života, otce našeho syna a miminka, které čekáme. Je to moje láska, můj nejlepší kamarád, jediný člověk, kterého potřebuji. Zadruhé, velmi pěkně děkuji těm, kteří uvedli, že jsem zničená. Tato smyšlená záležitost mě nestresuje. Všem médiím a nenávidějícím lidem, kteří jsou připravení soudit, upřímně přeji rychlé uzdravení,“ sdělila.

Zda spolu během natáčení filmu Spojenci něco měli se od herečky asi nedozvíme: