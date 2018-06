Když vypadáte hrozně, svět se nezhroutí, míní Marion Cotillardová

„Směji se tomu, protože tak jako tak nic nemůžete změnit. Není to konec světa, když vypadáte hrozně! Já se o to nezajímám. Nepotřebuji to. Někdy lidé, s nimiž pracuji, čtou blogy, takže občas o sobě něco vidím napsané,“ prohlásila Cotillardová pro magazín Stylist.

Herečka má ovšem tu výhodu, že coby známou celebritu ji touží oblékat největší módní domy. Od roku 2012 je tváří Diora, a tak má kromě šatů k dispozici také doplňky či kosmetiku této luxusní značky.

Představitelka filmové Edith Piaf se připojila do seznamu hvězd, které Dior získal pro propagaci. Na prezentaci značky se aktivně podílely třeba také Mila Kunisová či Charlize Theronová.

Marion Cotillardová od roku 2007 žije s francouzským hercem a režisérem Guillaumem Canetem. Před třemi lety se jim narodil syn Marcel.