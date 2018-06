Mariňák sbalil herečku Kunisovou přes YouTube, půjde s ním na ples

Hvězda filmu Černá labuť Mila Kunisová je po rozchodu s hercem Macaulaym Culkinem žádaná. Pozvat ji na rande touží mnoho mužů, málokdo má ale odvahu jako seržant Scott Moore. A přitom stačí jen říct.

"Ahoj Milo, jsem seržant Moore, ale můžeš mi říkat Scotte. Udělal jsem si chvilku, abych tě pozval na ples námořní pěchoty 18. listopadu v Greenville, Severní Karolíně. Tak si udělej chvilku, popřemýšlej o tom a dej mi vědět," nahrál Moore na základně Musa Qala v Afghánistánu a video umístil na internet.

Justin Timberlake a Mila Kunisová na MTV Movie Awards Show

Herečce video pustili během rozhovoru pro Fox News. Vedle ní v tu chvíli byl její kolega a kamarád Justin Timberlake a vyzval ji, aby nabídku přijala. "Musíš to udělat pro svou zemi," řekl Kunisové. Ta pak potvrdila, že s odvážným mariňákem na ples půjde.

"JT (Justin Timberlake - pozn.red.) a já jsme to celé naplánovali," žertoval Moore.

Ve skutečnosti ale vzniklo pozvání jako sázka. "Mluvili jsme o tom, co budeme dělat, až se vrátíme domů. A tohle byl můj sen. Je mi líto, že jsem ji takhle vystavil pozornosti, ale těžko bych na ni narazil v ulicích Musa Qala," řekl voják magazínu People.

Zastává názor, že vše se má zkusit. "Vždycky je šance a někdy je to to jediné, co potřebujete," dodal.