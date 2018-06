Marilyn Monroe bude 53 let po své smrti tváří reklamy na kosmetiku

Make-up prý hrál v životě Marilyn Monroe velkou roli. Podle světového kosmetického gigantu Max Factor z nevýrazné kalifornské holky učinil sexbombu a nejznámější americkou tvář všech dob. Herečka ve 40. letech navštěvovala salon Max Factor na Hollywood Boulevard.

„Učinila z rudých rtů, smetanové pleti a dramatických očních linek nejslavnější vizáž 40. let, je to vizáž, která nadále dominuje světu krásy a módy. Je to nejtypičtější vizáž, která definuje půvab, jemuž se nic nevyrovná,“ uvedla Pat McGrathová z kosmetické společnosti v rozhovoru pro Daily Telegraph.

Práva užívat tvář hollywoodské hvězdy náleží společnosti Authentic Brands Group.

Oživlé legendy v reklamě

Nejde o první případ, kdy se už nežijící herečky objevily v reklamních kampaních. V roce 2013 se stala tváří reklamy na čokoládu Galaxy herečka Audrey Hepburnová. Zahrály si ji dvě baletky, které studovaly její výrazy a gesta. Pak je ještě upravili pomocí speciální počítačové techniky.

Samotnou Marilyn Monroe společně s dalšími hollywoodskými legendami jako Grace Kelly nebo Marlene Dietrich v roce 2011 „oživil“ Dior v reklamě na parfém J’adore, v níž účinkovala herečka Charlize Theronová.



Norma Jeane Mortensonová, jak znělo občanské jméno Marilyn Monroe, zemřela ve svém bytě na předávkování barbituráty. Dodnes se spekuluje o tom, zda to byla sebevražda, nebo o její život někdo usiloval. Měla prý totiž poměr jak s bývalým prezidentem Johnem F. Kennedym, tak s jeho bratrem Robertem.



Během svého života se stihla třikrát vdát. V roce 1942 za Jamese Doughertyho, v roce 1954 za Joa DiMaggia a v roce 1956 za Arthura Millera, s nímž žila do roku 1961.