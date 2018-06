Marilyn Monroe okouzlila Madonnu i Lohanovou, teď se přidala Brožová

Brožová během večera předvedla dva outfity, ve kterých vynikla její štíhlá postava. Dlouhé černé šaty na úzká ramínka přesně kopírovaly její dokonalou siluetu. Aby róba nepůsobila příliš jednoduše, byla ozvláštněna černými lesklými flitry a peřím. Celkový vzhled perfektně doplnily diamantové šperky, které prostě na Diamantovém plese nemohly chybět.

Kateřina Brožová v průběhu večera také vystoupila na pódium, aby všechny přítomné potěšila svým zpěvem. Pro tuto chvíli zvolila novou večerní róbu krémové barvy s třpytivými aplikacemi. Tyto šaty už však postavě blonďaté herečky tolik nelichotily - ani už střihem, ani barvou. Punc luxusu jim ale Brožová dodala bílou kožešinovou štólou, kterou si nedbale přehodila přes ramena. Nepřehlédnutelná byla především inspirace sexsymbolem padesátých let minulého století Marilyn Monroe, a to především u účesu a líčení. Vlnité blonďaté mikádo a výrazné linky opět doplnily diamanty, o kterých sama Marilyn Monroe tvrdila, že jsou nejlepším přítelem ženy.

Kateřina Brožová není jedinou známou osobností, která se zhlédla ve stylu hvězdy filmu Někdo to rád horké. Před několika měsíci si ji jako vzor vybrala další čeká kráska Eva Herzigová, když natáčela reklamu s názvem Pokojová služba, určenou pro luxusní růžové šampaňské Dom Perignon. Ve stejném duchu se neslo i focení pro italský časopis CQ. S outfitem a la Marilyn Monroe bodovala před třemi lety na soutěži Miss World i Taťána Kuchařová, která reprezentovala Česko v šatech Hany Havelkové.

Marilyn Monroe se stala vzorem i pro řadu zahraničních celebrit. Její nejznámější propagátorkou se rozhodně stala popová královna Madonna. Ta se v začátcích své kariéry stylizovala do blonďaté divy především co se týče koncertních kostýmů a účesu.

Vliv Marilyn Monroe se projevil i na zpěvačkách Gwen Stefani nebo Christina Aguilera. Svými erotickými fotkami ve stylu Marilyn Monroe šokovala také herečka Lindsay Lohanová.

S hvězdou padesátých let je ale v poslední době nejvíce spojováno jméno herečky Scarlett Johanssonová, kterou média označují za Marilyn Monroe 21. století. Hvězda filmu Match Point: Hra osudu se podobě sexbomby minulého století nejvíce přiblížila v klipu What Goes Around zpěváka Justina Timberlakea. Přirovnání však herečka odmítá.



Scarlett Johanssonová jako svůdná Marilyn Monroe

"Možná se jí trochu podobám tvarem obličeje a blonďatými vlasy, ale zdání klame. Jsem obyčejnější a o dost víc při zemi, než byla ona," uvedla Johanssonová.