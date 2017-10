Marilyn Manson je v nemocnici. Při koncertu na něj spadla dekorace

Podle videa, které na server YouTube nahráli fanoušci, byl právě Manson uprostřed písně Sweet Dreams, když na něj spadla kovová konstrukce s dekorací v podobě dvou obřích překřížených pistolí, na které se snažil vyšplhat.



Marilyn Manson, jehož pravé jméno je Brian Warner, postavil od 90. let svou kariéru na image rockového antikrista.

Nehoda se stala jen několik dní poté, co vyšlo jeho desáté album Heaven Upside Down. V Česku byl Manson již několikrát a 19. listopadu by měl vystoupit ve Sportovní hale na pražském Výstavišti.