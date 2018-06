Marilyn Manson požádal svou přítelkyni o ruku během koncertu

Rocker s děsivým image Marilyn Manson připravil pro svou přítelkyni dvaadvacetiletou herečku Evan Rachel Woodovou překvapení. V Paříži ji během koncertu přímo na pódiu požádal o ruku.

"Zjevně potěšená Evan okamžitě souhlasila," uvedl zdroj z koncertu pro britský Daily Star.

S žádostí o ruku si Manson pospíšil. Teprve před měsícem se totiž dal pár dohromady po druhém rozchodu.

Manson v prosinci přiznal magazínu Metal Hammer, že procházel obdobím krize identity a návrat k Evan ho vyléčil.

"Někdy se cítíte divně v tom, v čem jste nejlepší, máte pocit, že musíte být něčím novým. Ale já si myslím, že spousta lidí bude souhlasit, že být sám sebou je to, co potřebuju nejvíc. Myslím, že se to fakt vyplatí, protože jsem zpět s Evan, je to pro všechny jistě nová zpráva," tvrdil Manson.

Marilyn Masnon byl už jednou ženatý. Jeho ženou byla burleskní umělkyně Dita von Teese. Manželství ale trvalo pouhý rok. Důvodem rozvodu byly "neslučitelné rozdíly".

Všichni teď očekávají, jakou extravagantní svatbu zpěvák uspořádá. Podle té první se ale zdá, že tyto události pojímá konzervativně. "Každý očekával, že Marilyn a Dita uspořádají šílenou upírskou svatbu, ale každý, kdo pár dobře zná, věděl, že půjde o klasickou a stylovou událost," řekl jeden z hostů časopisu People.