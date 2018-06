Sexuální skandály zničí Hollywood, míní Marilyn Manson

„Vůbec mě to nepřekvapuje, ale nevěděl jsem o tom, když jsem s ní chodil. Nerad bych, aby se pozornost celého světa obrátila od umělecké stránky Hollywoodu a filmů, které to může zničit,“ řekl Manson v rozhovoru pro Channel 4.

Podle něj je třeba rozlišovat mezi sexuálním obtěžováním či napadením, které odsuzuje, a nevhodným chováním. Za takové se totiž může považovat i nevinné flirtování, pozvání na večeři či dárek.

Hudebníkovi se nelíbí, jak se kauza prezentuje v médiích a nesouhlasí ani s postupem své bývalé snoubenky.

„Nesouhlasím s celým tím efektem sněhové koule, k němuž došlo. Může to zničit spoustu lidských životů, které zničeny být nemusejí,“ prohlásil s tím, že oběti se mají obracet na policii a ne na média.

Manson a McGowanová byli snoubenci od února 1999 do ledna 2001. Herečka, známá například ze seriálu Čarodějky, obvinila hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina z obtěžování a také ze znásilnění. Kauza chlípného producenta odstartovala vlnu dalších obvinění, která mířila do řad politiků, novinářů a manažerů.

Vše začalo, když deník The New York Times 5. října zveřejnil článek, podle kterého producent filmů jako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare nebo Nespoutaný Django řadu let sexuálně obtěžoval ženy a s pomocí právníků své chování úspěšně tajil. Ze sexuálních útoků ho obvinily herečky Ashley Juddová, Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolie nebo Salma Hayeková.

Weinstein byl vyhozen z vedení své produkční firny, opustila ho manželka a byl vyloučen z Akademie filmového umění a věd, která uděluje Oscary.