Marilyn Manson měl klasickou svatbu

Pár si řekl ano během necírkevního obřadu v Caste Gurteen v kraji Tipperary. Přestože by každý k Marilynovi tipoval bláznivou svatbu ve stylu reje upírů, vše bylo naprosto konzervativní včetně pohádkové róby nevěsty.

„Každý, kdo zná ten pár, věděl, že to bude velmi klasické, stylové, a taky to takové bylo. Jsou do sebe velmi zamilovaní,“ svěřil účastník obřadu magazínu People.

Manson připomínající na pódiu démona se pustil nevybíravě do Britney Spearsové, jež prodělala svatební obřad v teplákách. Marilyn jí tehdy vyčítal, že něco tak krásného a výjimečného zpěvačka degradovala na konzumní záležitost.

Marilyn byl během obřadu oděn do černého smokingu z hedvábného taftu od návrháře Johna Galliana, zatímco Dita byla oděna do fialových šatů Vivienne Westwoodové opatřených vlečkou, spodničkou, korzetem a doplněných trojhranným kloboučkem.