Marilyn ležela padesát let na půdě

"Čekával před hotelem, kde Marilyn bydlela, jen aby ji měl natočenou a mohl se páskou chlubit mezi kamarády," prozradil Mangoneův bratr, který záznam našel při vyklízení půdy v otcově domě.

"Marilyn je na záznamu zachycena při nákupech. Vše začíná před hotelem. Hned jak si bratra všimne, usměje se do kamery, pošle mu vzdušný polibek a nečekaně ho pozve na společné nákupy. Peter byl tehdy teenager a nikdy nevěřil, že by se něco podobného mohlo stát. Chtěl ji mít jen tajně natočenou a bál se k ní přistoupit blíže. Byla to pro něj nedostupná bohyně. Číháním na Marilyn strávil před hotelem několik dnů. Pak to ale stálo zato. Dostal od ní i polibek," prozradil nálezce záznamu.

Producenti pořadu The People's Hollywood jsou nálezem nadšeni. Přesně jim totiž padne do programu, v něž prezentují domácí videa od přátel a rodinných příslušníků velkých hvězd z třicátých let až do dneška. Diváci například uvidí také záznamy Franka Sinatry, Clarka Gablea nebo Stevea McQueena.