Marika Sörosövá a Karel Gott jsou stále kamarádi

Marika napsala o Karlu Gottovi už jednu knihu a nyní přidala druhou, v níž prý se spoluautory Olgou Nytrovou a Václavem Strachotou odhaluje naprosto všechna tajemství společného života s božským pěvcem.

"Připravuji už další, třetí knihu, ale ta už opravdu nebude o Karlovi. Chci jít svojí, jinou cestou," sdělila blonďatá kráska.

"Nejsem ani spoluautorem, ani kmotrem této knihy. A chci říci, že autoři asi dobře věděli, proč mi ji před tímto křtem nedali ke čtení. Možná, že udělali dobře. Ale přesto, i kdyby tam o mně byly nějaké ne zrovna pochvalné pasáže, přeji této knize úspěch a aby pobavila čtenáře," prohlásil při křtu Karel Gott.

"Jak všichni víme, hezké vzpomínky a hezké okamžiky nás dokážou hřát i hodně dlouhou zimu nebo dokonce několik zim. A když je ještě literárně zpracuje Marika, která je dívka se smyslem pro humor, ale i s velkou vnímavostí a hloubavostí, což vím velmi dobře, jsem přesvědčen, že to bude četba velmi milá, roztomilá a příjemná. Ale pořád nevím, proč jste mi to nedali předtím přečíst?" obrátil se Karel Gott na vydavatele. "Protože pak by to nebyl tajný deník," odpověděl Svatopluk Štefl.

Kmotrem knihy se stal herec, moderátor a dabingový mág Zdeněk Mahdal, který prohlásil, že má s Marikou Sörösovou jen "pracovně právní vztah". To aby bylo jasno. "Je pravda, že jsem zažil jeden večírek s Marikou, ale klidně o tom může napsat knížku, protože se tam nic bulvárního neudálo. Mám čisté svědomí. Bohužel, ona také," zavtipkoval Mahdal.

"Ale teď vážně: já jsem s ní zažil pár hodin a myslím si, že je to holka, která je z hlediska bulváru nenapadnutelná. Je to upřímné stvoření, které nikdy nic nedokáže utajit. Myslím si, že co napíše, tak by to vážně mohla být pravda," dodal kmotr nové knihy.