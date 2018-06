Zpěvačka Marika Gombitová se ukázala po 12 letech

Gombitová zazpívala na oslavě 60. narozenin zakladatele nadace Úsmev ako dar Júliuse Hrona. Společnost jí dělal kamarád a bývalý kolega ze skupiny Modus Miro Žbirka, který jejich společnou fotku zveřejnil na Facebooku.

"Znám se s oslavencem od dětství, tak jsem rád přišel. Když jsem s ním mluvil, tak řekl, že je možné, že by tam přišla také Marika. Ale nebylo to stoprocentní, proto mě potěšilo, když se tam objevila. Navíc ve velmi dobré formě, usměvavá a zazpívala Julovi, který si to podle mě hodně zaslouží. Protože pomáhá dětem z domovů a pomáhá také Marice. Bylo to celé velmi smysluplné," řekl zpěvák pro slovenský portál Pluska.sk.

Na narozeninách nechyběli ani textaři Boris Filan a Kamil Peteraj nebo herec Juraj Kukura.

"Maričina přítomnost na oslavě byla pro mne příjemným překvapením. Opravdu příjemné a milé setkání, bylo to úžasné, že byla mezi námi," řekl Kukura.

Marika Gombitová začala zpívat jako třináctiletá v amatérské skupině Matador, kde působila se svými bratry. Od roku 1976 účinkovala v legendární slovenské skupině Modus, kde hráli také Miro Žbirka, Janko Lehotský nebo Laco Lučenič a proslavil je mimo jiné hit Úsmev. V roce 1979 byla Giombitová v anketě Zlatý slavík třetí.

Po dopravní nehodě z 30. listopadu 1980 ochrnula. Po půl roce se vrátila do uměleckého života vystoupením na Bratislavské lyře. Mnohé písničky skládala i textovala sama.

Její interpretace písně Vyznanie od Jána Lehotského se stala v roce 2007 slovenským hitem století. Po roce 2002 se uzavřela ve svém panelákovém bytě v Bratislavě - Petržalce a přestala se objevovat na veřejnosti. Slovenská média jistou dobu spekulovala o tom, že je zpěvačka pod vlivem sekty.