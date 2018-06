Marihuana má pro mě zelenou, je to příroda, říká Sámer Issa

"Zelená má v tomto pro mě opravdu zelenou. Je to příroda, to není nic špatného, a když to člověk nekouří každý den, ale jednou za čas s kamarády, tak se dokáže i skvěle pobavit, nemusí být úplný dement ani feťák," řekl Issa na akci Smoking Night.

Pornoherec Robert Rosenberg

Marihuanové cigaretě dává přednost i Robert Rosenberg. "Kouřím jenom marihuanu, cigarety nemusím, protože se věnuji vrcholovému sportu. Ale nějaký ten joint nikdy neuškodí," přiznal bývalý pornoherec a dnes již i rádiový moderátor.

Většina hostů ale spíš holduje právě "normální" cigaretě. "Já jsem příležitostná kuřačka. Jenom když si dám nějaký ten drink, tak si zapálím. Když jdu na nějakou akci, tak těch pět až deset cigaret asi dám," prozradila Gábina Partyšová, která na akci nečekaně oslavila své 33. narozeniny.

V pražském klubu plném "vůně" cigaretového kouře nechyběla ani Sámerova fanynka, Jitka Asterová. Moderátorka popíjela u baru a kouřila jednu za druhou. "Já nesnáším cigarety, jsem nekuřák," řekla s cigaretou u pusy a pokračovala: "První jsem si zapálila už patnácti letech, ale vzhledem k tomu, že jsem se věnovala sportu, tak jsem začala pravidelně kouřit až kolem dvacítky."

Jitka Asterová

Mezi kuřáky se mihl také moderátor a aktuální producent muzikálu Slávek Boura. Ten s přítelkyní po boku a lačným pohledem po každé cigaretě zavzpomínal na své kuřácké dětství. "Já kouřím už od svých tří let. Můj táta byl kapitán lodi, takže na lodi se mnou námořníci občas pokouřili.Tak jsem si na to zvyk. Pak jsem měl smutnou, desetiletou pauzu, pak už jsem kouřil normálně dál."