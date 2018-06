Marie se po sexu s Plutem psychicky zhroutila

Dozvuky prvního sexu mezi Plutem a Marií lomcovaly vilou ještě dnes, jak dokazovalo shromáždění všech soutěžících u jídelního stolu. Vše se točilo kolem utěšování Marie, která nepřestávala propadat pláči, a zpovídání Pluta, který očividně tolik problémů neměl.

"Kdybych to měla vrátit, asi bych to udělala znova," uvažovala Marie. "Včerejší noc byla hodně příjemná, byla fajn, ale nemyslím, že by to mělo nějak pokračovat dál," přiznával Pluto. - více o prvním sexu ve vile zde

Kratochvílí na zahradě v podání Marie a Sanny bylo jedno kolo synchronizovaného upouštění střevních plynů. Lidově se tomu říká prdění. Ostatním tahle sranda moc nevoněla.

Úkol dne spočíval v rozdělení osazenstva vily na dvě skupiny, jejichž členové byli navzájem připoutaní lanem. Zatímco jedna skupina proháněla po zahradě míč, druhá připravovala oběd.

Osvětová scénka proběhla na kanapi v podání Pityho a Petra, který potřeboval vysvětlit rozdíl mezi pilníkem a leštítkem na nehty. Alespoň že funkci nůžek už znal z domova. Luboš svoje zvolení a zelený šátek na krku glosoval s nadhledem: "Tři dny jsem Marcy prosil o šálu nebo šátek, protože mě bolelo v krku, a už ho mám!"

Odlehčení přinesly také imitační scénky, během kterých se z Marcy stala dokonalá Marilyn Monroe. Tony a Martin trénovali zvedačky á la Hříšný tanec. Že se Martinovi naskakování na Tonyho očividně líbilo, nedokázalo jeho spodní prádlo schovat. Že by návrat sexuálního napětí do Vily?