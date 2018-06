Marie Rottrová vydala DVD, ale zlobí ji zlomený kotník

"Když nyní pár dní pršelo, ani jsem si na písničku Lásko, voníš deštěm nevzpomněla. Mám problémy se svým zdravím. Zlomila jsem si totiž kotník, měla jsem zafixovanou nohu. A teď chodím denně rehabilitovat, abych se zase mohla vrátit na jeviště. Takže deštěm mi teď určitě láska nevoní, za to ten zatracený kotník," stěžovala si Rottrová.



Marie Rottrová vydala DVD

Však také na první pohled vypadá Marie celá léta stejně, téměř stejný účes a je štíhlejší než kdy jindy. Své soukromí nevynáší na veřejnost, žije v ústraní ve vile na okraji Prahy a ráda zahradničí. Ovšem na úspěchu jí pořád velmi záleží.

"Teď mám velkou radost z DVD Tisíc tváří lásky, dlouho jsem na něj čekala, konečně je na světě. Myslím, že mi k tomu dopomohl hodinový dokument, který jsem točila pro Českou televizi a který měl vysokou sledovanost. Tak jsme se dohodli, že to bude osa mého DVD z televizního archivu. Je to taková moje životní bilance. Vidím, co jsem zpívala, jak jsem vypadala, jak mě diváci vnímali," říká zpěvačka Rottrová svým jemně ochraptělým, ale stále sexy hlasem.