Marie Rottrová: Se synem se už letos neuvidím

Starší syn Rottrové Martin žije v Kanadě i se svými syny Mylim a Romim. „Snažím se, pokud to jde, jezdit za ním. Stejně tak se i on vrací sem do Čech. Naštěstí dnes existuje Skype, takže spolu mluvíme a vidíme se hodně často, i s vnuky,“ popsala Rottrová.

„Letos už se navštívit nestihneme, ale příští rok se určitě uvidíme. Naplánujeme nějaké velké setkání celé rodiny, třeba v Itálii,“ dodala zpěvačka, která v roce 2011 oznámila úmysl

skončit s koncertováním, ale dlouho to vydržela.

„Nejdřív jsem si užívala všechno, co jsem si přála. Po dvou letech jsem si začala říkat, že mi něco schází. Nějakou dobu jsem tyhle myšlenky potlačovala, protože jsem moc dobře věděla, co mi chybí. Časem jsem si ale přiznala, že to tak dál nejde,“ popsala Rottrová svoje pocity, když byla žena v domácnosti.

Chyběla jí energie, kterou na jevišti vydává i přijímá od svých posluchačů.

„Já jsem poměrně uzavřený člověk, rozhodně nejsem žádný velký extrovert. Chybělo mi takové to vybití emocí ze sebe, což mi jde perfektně na jevišti. Tam ze sebe vydám, co můžu, co umím a co ve mně je. Po tom všem se mi stýskalo. Já třeba hrozně ráda vařím, starám se o zahradu, o dům. Baví mě nakupovat potraviny, strašně ráda vyhledávám různé speciality. Opravdu se v tom vyžívám a miluji to. Ale stejně, když to děláte pořád celý rok a druhý rok a třetí, tak…,“ vysvětlila zpěvačka v rozhovoru, který týdeník 5plus2 přinese v pátek.