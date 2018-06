Chtěli jsme intimní svatbu jen sami pro sebe, přiznala Marie Rottrová

Pro některé lidi byla vaše třetí svatba překvapením. Přinesla vám do života nějaké změny?

V našem případě se svatbou nic moc nezměnilo, protože spolu žijeme skoro 11 let. Žádný velký přelom nebo změna to nebyla. Spontánně jsme si řekli, že se vezmeme a udělali jsme to. Chodili jsme kolem toho dlouho. Vždycky jsme si promluvili, pak se o tom mluvit přestalo a tak nějak jsme v tom spolu žili. Rodině jsme to oznámili až po svatbě, všichni nám blahopřáli a je to fajn.

Člověk si to možná víc užije sám pro sebe, když si to udělá takhle v soukromí.

Určitě. My chtěli mít intimní soukromou svatbu, kde nebude rušit spousta fotoaparátů a kamer. Nic proti novinářům, ale pro nás to takto bylo skutečně nádherné. Byli jsme sami a bylo to krásné. Neměnila bych. Tím však nechci říct, že velké svatby nejsou krásné. My jsem si svatbu přáli takovou a všichni naši blízcí to respektovali.

Vše bylo tedy spontánní?

Pět let jsme si s Milanem často o svatbě povídali, pak to najednou přišlo a my se za přítomnosti dvou svědků vzali v romantickém kostele v Neratově v Orlických horách. Druhý den byla taková malá soukromá oslava s rodinou a všem jsme to oznámili.

Brzy oslavíte 75. narozeniny. Chystáte už nějakou velkou oslavu?

Žádné větší akce chystat nebudu. Já vlastně nikdy narozeniny na pódiu neslavila. Až před pěti lety ty sedmdesátiny a letos tyhle půlkulatiny. Oslavím to jen v O2 Aréně. To jsou dva jediné koncerty a pak se takových akcí už nikdy nezúčastním. Myslím, že to pro mě bude trochu psychická zátěž, protože je to velká akce, ale doufám, že to zvládnu. Potřebuji být v kondici, i zdravotně. Když se člověk cítí v pohodě, všechno se zvládne.

Marie Rottrová přišla na Česko-Slovenský ples v doprovodu partnera

Už se těšíte na svůj Vánoční galakoncert s hosty?

Je to hodně daleko. Mám teď před sebou ještě pět koncertů na Slovensku a nějaké dva tady v Čechách. To vše proběhne během listopadu. Koncem prosince mě čeká vysněná O2 Arena. Těším se a zároveň jsem zvědavá, jaké to bude a jak to dopadne. Vstupenky se dobře prodávají, tak myslím, že tam bude i hodně lidí. Je to krátce před Vánoci, 20. prosince, tak tam bude krásná atmosféra.

I vaši vnuci se věnují hudbě. Hrají už v nějaké kapele?

Oba studují konzervatoř. Bruník bude maturovat z kytary a Maxík má studovat ještě dva roky. Takže se teď věnují studiu a nehrají zatím v žádné kapele. Ale touží po tom, že by spolu hráli, ale to je zatím jen v jejich plánech. Bruník vlastně hraje v nějaké školní kapele, big bandu, ale to je v rámci studia.