Ke skvělému muži mám jako bonus úžasnou tchyni, říká snacha Rottrové

Pamatujete si na první společné setkání?

Tamara: Já si úplně přesně nevzpomínám. Je to víc než dvacet let a nešlo o nějaké připravované formální setkání, protože v té době můj budoucí manžel bydlel s Maruškou v jedné domácnosti, takže jsme se při mojí první návštěvě seznámily a od té doby jsme se vídaly vlastně pořád.

Marie: Já si to pamatuju přesně. S Tamarkou jsem se poprvé setkala v Lucerna Music Baru. Byla pořád v pohybu, plná energie a temperamentu. Líbila se mi a nebyla jsem ani překvapená, když mi s Vítkem velmi brzy oznámili, že se budou brát. A už to spolu táhnou hodně dlouho!

Jaké to pro vás bylo, setkání s tak slavnou ženou?

Tamara: Určitě jsem měla z Marušky velký respekt, protože s takhle slavnou a známou osobností se neseznamujete běžně každý den. Naštěstí se ke mně od začátku chovala velice mile a přátelsky.

Co jste se vzájemně od sebe naučily?

Marie: Myslím, že jsme si v některých věcech dost podobné, dokážeme třeba v rodině vytvářet útulnou domácí atmosféru. Líbí se mi, jak umí Tamara k různým oslavám krásně vyzdobit dům, speciálně jídelní stůl.

Tamara: Bude to znít asi legračně, ale co se týká rodiny, učím se od Marušky, jak být dobrá tchyně. Sama mám dva syny a v budoucnu bych chtěla mít s jejich přítelkyněmi tak dobré vztahy, jako máme my spolu. Ráda bych se taky naučila některé její rodinné recepty, je totiž úžasná kuchařka.

Je pro vás oslovení tchyně a snacha spíš hanlivé?

Marie: Tchyně není zrovna pěkné slovo a snacha? Snad aby se snažila od zlé tchyně všechno snášet! Ale my si z toho někdy děláme legraci a oslovíme se Snacho a Tchyně, samozřejmě láskyplně!

Tamara: Oslovení tchyně je vnímané dost hrozně, ale je to asi tím, jak se většina tchyní chová. Z historek, které jsem vyslechla, mám pocit, že nejhorší vztahy jsou právě mezi matkou syna a jeho manželkou. Náš vztah s Maruškou je naprosto ojedinělý a o to víc si ho vážím. Mám obrovské štěstí, protože jsem ke skvělému manželovi jako bonus získala úžasnou tchyni.

Jak se tedy vzájemně oslovujete?

Marie: Jsme jedna pro druhou Tamarka a Maruška ...

Tamara: Přesně tak. I moji kluci, ji neoslovují babičko, ale Maruško.

Každý žasne, jak je Marie stále tak krásná a mladá. Znáte její tajné recepty?

Tamara: Samozřejmě je pro mě Maruška velký vzor v tom, jak dobře ve svém věku vypadá, jaký má styl. Vzhledem k tomu, že nevidím jen to, co se prezentuje na veřejnosti, ale znám Marušku v domácím prostředí, vím, že v tom není žádná urputná snaha vypadat za každou cenu co nejmladší, ale spíš úžasně pozitivní přístup k životu, který se odráží v tom, jak člověk vypadá, jak působí na ostatní.

Neuvěřitelně krásná, milá, laskavá a plná optimismu. To je zpěvačka Marie Rottrová

Máte nějaké společné koníčky?

Marie: Máme obě rády pěknou zahradu, pěstujeme bylinky a kytky. Také milujeme návštěvy a chystáme pořádné pohoštění!

Tamara: Taky rády spolu probíráme takové ty „holčičí věci“ - módu, kosmetiku. Vzájemně si doporučujeme knížky a filmy. Já jsem se navíc zamilovala do jógy, doufám, že k jógové praxi časem nadchnu i Marušku.

A co společné dovolené?

Marie: Jezdíme každý rok na společnou dovolenou do Toskánska v Itálii. Moc se na to vždy těšíme, jelikož moře, italská kuchyně, místní víno, to je společná vášeň. A hlavně jsme rádi spolu.

Tamara: Většinou vyrážíme hned na začátku prázdnin na čtrnáct dnů. Máme čas probrat všechno, na co není přes rok čas, užíváme si skvělé jídlo a pití, moře, je to taková dokonalá prázdninová pohoda. Akorát letos jsme si říkali, jak dlouho ještě budou tyhle společné dovolené bavit Bruna a Maxe.

Pomáháte si vzájemně v práci?

Tamara: Pracuji s krásou. Dělám výhradní distribuci německé kosmetické značky, která se zaměřuje na špičkovou péči o ruce a nehty. Maruška je pro mě ztělesněním elegance a krásy, takže jsem ji požádala, zda by se stala tváří značky. Tím, že Maruška souhlasila, tak mě v mojí práci maximálně podpořila.

Marie Rottrová na akci své snachy Tamary

Marie: Přesně tak. Tamarka vždy něco hezkého uspořádá a zve mě na akce firmy. Teď například budu v pátek na kosmetickém veletrhu v Letňanech, kde bude mít svůj stánek. Už se to stalo jakousi naší tradicí. Nechávám si ochotně upravovat nehty, navíc Tamarka umí dobře dělat i make-up a mockrát mě skvěle nalíčila na koncert.

Necháte si v tomto ohledu od ní poradit?

Marie: Já jsem si dříve dělala manikúru sama. Používala jsem jen odlakovače a lak na nehty. Tamarka mě v tomto ohledu zasvětila do speciálních výrobků na péči o ruce i o nohy a taky mě jimi pečlivě zásobuje. Navíc se v jejich salonu nechám ráda hýčkat.

Naopak oba synové Max (16) a Bruno (18) jsou hudebně nadaní a studují konzervatoř. Nechávají si od babičky poradit?

Tamara: Maruška chodí na všechny školní vystoupení Bruna i Maxe a vím, že její názor je pro ně důležitý. Myslím, že mají před Maruškou i trochu trému, protože si uvědomují, čeho ve své profesi dosáhla, a od malička byli konfrontováni s velkým zájmem okolí o její osobu. Zároveň, pokud je Maruška pochválí, si toho opravdu cení, protože vědí, že co se týká její profese a hudby obecně, je hlavně k sobě velice náročná a kritická.

Zpěvačka Marie Rottrová

A co pracovní plány do konce roku?

Marie: Na podzim chytám sérii galakoncertů, připravujeme s kapelou speciální program, už se moc těším.

Tamara: Mě na podzim čeká náročné období. Na veletrhu v Letňanech, kam přijede i nejlepší současný nail designér Frank Schäberle, se pokusíme o světový rekord v lakování. Maruška bude jedním z mnoha VIP modelů. Pak mě čeká i veletrh v Holešovicích a především předvánoční zajištění dostatečného množství zboří v obchodech a salonu. Jako třešničkou na dortu jsou i Maruščiny podzimní koncerty, kde se snažím též přispět pomocnou rukou. Letos má Maruška nově postavený program, takže se budu snažit vidět co nejvíce koncertů.