Milujeme s mým mužem práce na zahradě, říká Marie Rottrová

Marie na svůj věk moc nevypadá, většina lidí jí hádá mnohem méně. Recept na krásu ale nemá, myslí si, že jde o geny a pravidelnou péči. „Já se vždy dokázala radovat i z maličkostí, což si myslím, že je v životě důležité. Jinak o sebe zajisté pečuji, ale nepřeháním to. Mám své oblíbené kosmetické produkty,“ přiznala zpěvačka.

Pokud vyráží na koncerty či focení, nechává se opečovávat odborníky. „Vždy si zajistím dobrého vizážistu, jsem pak klidnější, protože vím, že výsledek je předem zaručený. Ráda si nechám poradit něco nového, jsem totiž v těchto věcech velmi konzervativní, ale ničemu se nebráním,“ upřesňuje zpěvačka, která je podle svých slov v kosmetických službách věrná jen své kadeřnici a snaše, která se jí stará o nehty.

„Na téma péče a kosmetika si s Tamarkou popovídáme, ale většinou se bavíme o rodině, zážitcích, hudbě. Obě máme rády módu, inspirujeme se v různých módních časopisech, které si sem tam koupíme. Ale asi ta kosmetika je stěžejní v našich rozhovorech. Aby také ne, jsme ženské, tak řešíme ženské věci,“ přiznala Rottrová, která letos chystá pro své fanoušky velkolepý koncert.

Teď ale přemýšlí nad dovolenou, na kterou by chtěla vyrazit co nejdříve. „Rádi jezdíme s rodinou do Itálie a v létě se těším na svůj bazén, který jsem si loni užila do sytosti,“ pochvaluje si zpěvačka, která nejraději relaxuje při práci na zahradě.

Marie Rottrová a Milan Říha

„Těšila jsem se už na jaro a na jarní práce na zahradě. Můj muž mi vydatně pomáhá, takže někdy toho na mne moc nezbude. Musíme si to často spolu rozdělit. Milan miluje růže, takže především ty jsou jeho doména na zahradě. Já jsem naopak zatížená na bylinky a jiné květiny,“ přiznává zpěvačka, jak to mají doma rozdělené s péčí o zahradu, na které nechybí ani zelenina.

„Vloni muž vysel hrášek, a ten jsme měli nádherný a dařilo se nám i s rajčaty,“ popsala své pěstitelské umění zpěvačka, která prý vyzkoušela na zahradě skutečně všechno.