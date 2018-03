Rottrová: Muzikanti po pařbě přejmenovali mou píseň na Fernetem ztřískaná

„Já si žádného odhalení nejsem vědoma. Ale také jsem všechno hned zapomněla,“ prohlásila Rottrová, která sice ohlásila konec kariéry, ale bez zpívání dlouho nevydržela a občas vystupuje.

Přestože zpěvačka tvrdí, že si nic nepamatuje, přece jen zavzpomínala na natáčení pořadu Divadélko pod věží, který kdysi uváděla.

„Ten host byl nesmírně neobvyklý, protože vůbec nechodí do estrádních nebo zábavných pořadů, byl to Josef Abrhám. My jsme spolu nacvičovali čtyřručně nějakou skladbu na klavír. Tak to jsme se naučili, předvedli jsme ji a pak ve scénáři bylo, že by mě měl zhypnotizovat. A to bylo strašně vtipné, protože tomu opravdu lidé uvěřili. On mě hypnotizoval a já jsem si odepínala knoflíčky u blůzy. On na mě koukal takovým tím kobřím zrakem a lidi tomu fakt věřili,“ přiznala.

Marie Rottrová také prozradila, že po koncertech kapela dokázala pořádně zapařit. Někteří hudebníci pak vymýšleli pro písničky jako Večerem zhýčkaná a Měli jsme se potkat dřív nové názvy.

„No jo, tak to muzikanti v jedné kapele tomu říkají Fernetem ztřískaná. A tohle bylo po pařbě. Oni paří pořád, muzikanti, takže vymýšlí alternativní názvy písním. Nebo třeba Měli jsme se ožrat dřív a tak. Oni toho mají plno,“ řekla.

Zpěvačka potvrdila, že kdyby neudělala kariéru v hudebním průmyslu, šlo by jí to v bankovním sektoru.

„S penězi to umím. Jsem bankovnice, bankovní úředník. Pracovala jsem tam čtyři roky a musím říci, že kdybych zůstala, určitě bych udělala kariéru v bankovnictví. Mě by to hrozně bavilo,“ dodala.