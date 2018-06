Ukončení kariéry byla chyba. Budu zpívat dál, říká Rottrová

"Hrozně se těším, protože jsem změnila své rozhodnutí o ukončení kariéry. Zjistila jsem, že to bylo předčasné a že jsem se v podstatě spletla. Ale aspoň jsem si tři roky odpočinula," řekla iDNES.cz Rottrová.

Na podzim chystá pár koncertů na Slovensku a v prosinci opět vánoční koncerty v Čechách. Zpěvačka přiznala, že je workoholička.

"Určitě. Doma si nesednu. Jak ráno vstanu, tak jsem taková fretka, která furt něco dělá. Vaří, připravuje oběd, nebo už večeři, nakupuje potraviny, nebo jde na trh. V létě jsem zase na zahradě," prohlásila.

Její partner Milan Říha je také pracovně vytížený, ale když mají čas, užívají si společné výlety.

"Muž mi ukázal Šumavu, tak jezdíme tam. Nemám moc ráda takové to velké cestování přes celou planetu. To ne. Muž by strašně rád jezdil, těch dvacet hodin letu mu nevadí. Já se toho hrozím a nemám to ráda. Já spíš po té Evropě, sem tam nějaký ostrov ve Středomoří. To mi vyhovuje," dodala Rottrová.