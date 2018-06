Čtyřicet let s jedním svetrem. Retková odhalila vánoční tajemství

„Obvykle míváme krásné Vánoce. Ale vzpomínám na jedny z dětství, bylo mi asi čtrnáct let a tehdy jsem dostala takový krásný bílý svetr, který mám dodnes. Pořád ho nosím, i když teda dnes už jen na chalupě. Od té doby jsem ho nezničila a to už ani nechci počítat, kolik let uplynulo,“ prohlásila Retková.

Každý někdy prožije i nepovedené Vánoce, máte i vy za sebou nějaké takové?

Nepovedené nemůžu říct, ale tak samozřejmě že ne všechny byly veselé. Když v tom roce odejde někdo blízký, jsou ty chvíle o Vánocích smutnější. Před dvěma lety odešla moje maminka, takže to byly smutné Vánoce. Pokaždé si u večeře vzpomeneme na ty, co už s námi nejsou, ale člověk nesmí moc smutnit, to je život.

Jaké budou vaše letošní Vánoce?

Vánoce budou s rodinou, přijede k nám naše mladší dcera s její rodinou. Vnoučkům je 3,5 roku a 9 měsíců, takže to bude veselé. Na štědrovečerní tabuli máme klasiku kapra, salát, rybí polévku. Letos se nás u ní sejde šest, to není tak strašné. A na Boží hod přijede ještě naše starší dcera Alice s mužem a s holčičkami, kterým je 15 a 18 let. Štědrý den si vychutnávám, vypínám telefon, během dne popíjím kávu a později aperitiv, obalím řízky a celý den si v poklidu vychutnávám.

Jak jste na tom s pečením cukroví?

Letos jsem trošku zaostala, přiznávám. Peču tedy každoročně vánoční štolu, zpravidla ji mám připravenou už od listopadu, letos jsem ji stihla až v první půlce prosince. Zatím mám k ní ještě dva druhy cukroví a alespoň další dva ještě přichystám. Sice nemůžu říct, že by pro mě pečení vánočního cukroví bylo koníčkem, ale bez něj by to nebyly správné Vánoce.

Je něco, co vám na Vánocích vadí?

Ten předvánoční shon, strkanice, davová šílenství v obchodech. To se mi nelíbí. Letos ale kam jsem přišla, tam bylo opravdu málo lidí. Byla jsem dokonce nakupovat s mladší vnučkou Bětkou minulou sobotu dopoledne v jednom z pražských obchodních center, děsila jsem se toho, ale bylo tam překvapivě skoro prázdno. To mě potěšilo.

Jak přistupujete k dárkům? Babičky většinou volí „obálkovou metodu“.

To já ne. Vždycky najdu něco, co by tomu konkrétnímu členu rodiny sedělo. Pro holky většinou vybírám oblečení a pro manžela něco technického. To bývá zapeklitější, ale protože je vášnivý cyklista a tenista, vymyslím pokaždé něco, co mu k jeho koníčku přijde vhod. Nakupuji s předstihem, letos jsem měla dárky zabalené už v polovině prosince. Nakupovat na poslední chvíli, to bych zešílela.

Dodržujete vánoční tradice?

Ano, ale ne mnoho. Na Štědrý den nejíme, večer si dáváme šupinu pod talíř. Děláme kubu, i když tedy část rodiny nejí houby, ale kuba musí být. Mám docela ráda celerový salát, tak ten tradičně také dělávám. Dříve jsme s dětmi chodili do lesa zdobit stromečky ovocem pro zvířátka.