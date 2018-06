Marie-Paule Dessaintová: NEZAČÍNEJTE STÁRNOUT, Portál

Špatná zpráva: Člověk začíná stárnout už od čtyřiceti. Dobrá zpráva: Stárnout nemusí být zase tak špatné. I druhá polovina života se dá prožít příjemně, radostně, smysluplně a důstojně - jen se na tom musí trochu pracovat. Návod nabízí kniha francouzské psycholožky Dessaintové. Přináší recepty na uchování paměti a optimismu, a to nejenom v rovině obecných doporučení, ale také konkrétních duševních cvičení. Radí, jak vyzrát na nespavost, jak změnit jídelníček, co by si měl člověk představit pod pojmem tělesná cvičení. Podle Dessaintové existují tři kategorie života lidí starších osmdesáti let. První z nich se jmenuje úspěšné stáří a představuje elitu mezi seniory. Další dvě jsou neúspěšné stáří a fatalisticky prožívané stáří. Každý si může vybrat...