Marie dostala štětku, Pluto Janičku

VyVolení hned ráno odjeli nahrávat svůj nový hit a vila osiřela. Ale jen na chvíli – obsadili ji totiž příbuzní a kamarádi VV. Zpočátku byli v šoku z všudypřítomného nepořádku a zápachu, ale brzo si zvykli a cítili se jako doma.

Místo Tonyho, Martina a spol. tak vilu okupovala Renata (přítelkyně Tonyho), Lukáš (přítel Martina), Artur (přítel Pityho), Soňa a Saša (sestra Pavla resp. Marcy), Adam (bratr Karol), Petra (kamarádka Marie) a Janička (přítelkyně Pluta).

"Ahoj Lukáši, tak my jsme vlastně příbuzní!" přivítala Renata Lukáše a hned se začalo spekulovat, v jakém příbuzenském poměru jsou. Švagr byl zamítnutu hned a nakonec to musel rozseknout Adam – "je to nevlastní manžel."

Noví "taťka s mamkou" hned začali rozebírat, kdy jim bylo při sledování VyVolených nejhůř. Lukáš se prý nemohl dívat na to, jak se Martin věnoval Karin. Renata souhlasila: "Víš jak mi spadl kámen ze srdce, když vypadla?"

Citově rozervaná Janička

Nejvíce však bylo slyšet Janičku. Ono to asi jinak nešlo, její komentáře k dění ve vile byly prostě... no, řekněme svérázné. Začala velmi sebevědomě, Plutovo harašení s Marií brala zpočátku s nadhledem: "Já kdybych chtěla, tak si můžu taky užívat, že jo."

Pak už ale bylo vidět jak jí to hrozně leží v žaludku. Plutovo přesvědčení, že jejich vztah je svobodomyslný a volnější, bude nejspíš jen jeho přesvědčení. Janička pomlouvala Marii v sauně, Pluto má totiž rád jen ji, ostatní jsou jenom tělo...

Na závěr pobytu ve vile, když měli zanechat opravdovým VyVoleným dárek, přinesla Janička také něco pro Marii. S vážným obličejem a se slovy "Marie, promiň, ale tohle je můj pocit," ji nechala prachovku. Janička si sice myslela, že donesla štětku, ale štětka vypadá jinak a Marie se bude muset naučit žít s pocitem, že je prachovka.

Píseň VV na světě

Opravdoví VyVolení se podívali do světa a nejvíce si to samozřejmě užíval Martin. Jemu jedinému nepřišlo nahrávací studio cizí a přebytek energie ze sebe dostával třeba i lezením na stromy. Bohužel, výběr vhodné větve byl nad jeho síly, a tak spadl Tonymu na záda.

Ostatní VV docela trpěli, ale odměna za dřinu ve studiu stála za to. Projížďka na koni. Všichni si to užili – až na Pavla, který na koně sice nasedl, ale v mžiku byl dole, protože po něm kůň zle loupl okem.

Vánoce ve vile

Podle množství dárků, které ve vile zanechali příbuzní, zažili VyVolení druhé vánoce. Tony našel na zahradě papouška: "Jé ten vypadá jako ten co máme doma!" a i ostatní nacházeli fotografie, plyšáky a osobní věci. Jen Karol nemohla nic najít.

Adam ji totiž přinesl ručně šitou panenku, kterou už při představování dárků někdo nazval voodoo panenkou. Umístil ji nad postel, ale Karol si jí nevšimla. Musel pomoct až Martin: "A co tamhleten plyšák, ten co je jako Hitler?"

Pozor, vizita!

Příbuzní VV měli sehrát scénky, ve kterých napodobovali typické chování obyvatel vily. Porota pak hodnotila, kdo byl nejlepší a vítěz se mohl setkat se svým protějškem. Příbuzní také mohli VyVolené podpořit několika větami a až na jednu výjimku se jim to povedlo. Ano, Janička patrně nepochopila slůvko podpořit a začala Plutovi vyčítat jeho chování ve vile.

Nejlepší byla podle mě jednoznačně Saša, co by Marcy, ale porota se nechala strhnout srdceryvným příběhem Janičky a Pluta a umožnila jim setkání. Druhým šťastným párem byl Artur a Pity.

Kdo však čekal nějaké pikantérie od setkání Pluta s Janičkou, musel být zklamán. Z portů se totiž ozývaly jen vzlyky a vytí, takže si budeme muset počkat, až na titulky. A myslím, že moc neprozradím, že je na co se těšit. Pluto se prostě nezapře...