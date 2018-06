Marie Doležalová: Přítele naše divadelní zkouška rozčilovala

O tom, jak se dělá humor, toho ví dost. „Můj přítel se párkrát nachomýtl na naší zkoušce a strašně jsme ho rozčilovali. Je to chaotické, něco nás napadne, na tom strávíme hodinu, a pak zjistíme, že to není tak vtipné, jak se zdálo na začátku.“

Čtěte ve čtvrtek Velký rozhovor s herečkou Marií Doležalovou najdete ve čtvrtečním Magazínu DNES.

Důležitá je příprava, bez ní se neobejde ani vynikající improvizátor. „Rowan Atkinson, představitel Mr. Beana, má všechno perfektně připravené. Když někam přijde a chtějí po něm, aby něco zahrál, nemůže. Člověk musí velmi dobře vědět, co dělá, aby se odvážil přijít na pódium.“

Neméně důležité je vědět, kdy přestat. „Když jsem v náladě, chci být vtipná a dopovědět všechno, co mám na srdci. Musím se ale držet, říkám si: Klid. Lepší míň než víc,“ vysvětluje Marie Doležalová.

Pro herce je zásadní spolupráce s publikem. U komedií to platí dvojnásob. „Většinou se to pozná během prvních pěti minut. Někdy jsou lidi zticha, někdy se smějou. Znám už místa, kde se všichni pokaždé chechtají, jsou to držáky, jistota. O to horší je, když to na zájezdě lidem nesedne, a to ani na místech, kde jsme na to zvyklí. To je peklo.“

Když se komedie zkouší, nikdo neví, jak diváci zareagují. „Když je text vtipný, říkáte si, tak je půlka práce hotová. Jak ale měsíce zkoušení ubíhají, začínám text nenávidět. Hraju několik týdnů jen pro režiséra, pro někoho, kdo už se ke konci taky nesměje. Nad vodou se držíme navzájem s kolegy.“