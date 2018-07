Jako byste jel osm měsíců na droze štěstí, říká o těhotenství Doležalová

Herečka čeká dítě se svým partnerem Markem Zelinkou (32). Poznala ho během soutěže StarDance, kterou v roce 2015 vyhrála. A po tatínkovi bude mít dítě příjmení. Nastávající maminka řekla, že si těhotenství moc užívá.

„Přes všechny starosti je to od začátku strašně krásný stav. Je to, jako byste jel osm měsíců na nějaké droze, pociťuju neustále štěstí. A vůbec nejhezčí mi na tom připadá, že ačkoliv se to stalo miliardám žen přede mnou, můžu si to sama prožít taky,“ uvedla.

Herečce na začátku těhotenství její kolega Marek Taclík připomínal, že ženám v tomto období klesá IQ. Marie Doležalová potvrdila, že ji něco v tom smyslu postihlo.

„Nechápu některé vtipy. Podle kolegů, co mě znají už dlouho, mi dřív mozek fungoval rychleji. Hlavně ze začátku těhotenství se mi stávalo, že někdo nadhodil něco v nadsázce a já na to začala vážně odpovídat. Docela mě překvapilo, že psychika pracuje a mění se úplně stejně, jako se mění vaše tělo,“ říká.

Připustila, že trochu řeší i svou fyzickou proměnu. Podle ní na maminky existuje tlak kvůli současnému trendu, že ideálem je žena, která týden po porodu vypadá, jako by nikdy nerodila.

„Já sice vnitřně vím, že fyzický vzhled teď není důležitý, že na prvním místě je to dítě, a nechci se tím nechat znervóznět, ale když je to všude kolem vás, tak přece jen trochu znervózníte. A myslím, že znervózní i ženy, které neživí povolání, kde by tolik záleželo na vzhledu,“ míní. „Nikdy jsem se moc neprožívala a doteď jsem nevěděla, že tuhle herečkovskou ješitnou složku v sobě nesu taky. Ale teď vidím, že to v sobě někde mám zasunuté. Jsem zkrátka herečka, a když někde budu vidět, samozřejmě chci vypadat dobře.“