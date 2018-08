Marie Doležalová je maminkou. Holčička dostala netradiční jméno

Alfréda Zelinková se narodila 7. srpna ráno a tatínka stihla přesně den předtím ,než odjel s Divadlem bratří Formanů.„V podolské porodnici jsme si trochu pobyli, protože bylo potřeba holčičku ještě sledovat, ale naštěstí jsme byli s nejlepší neonatologickou péčí a všem v porodnici patří obrovské poděkování. Děkujeme za péči, komunikaci a vstřícnost, kterou nám poskytli,“ sdělila šťastná maminka. „Alfí je náš největší poklad, a teď už jsme všichni společně doma.“

Termín porodu měla herečka v polovině srpna a s partnerem si užívali volno na chalupě. Ještě před narozením dcery ale vyrazili do Vysočan dokoupit výbavičku pro miminko. Oba často a rádi tráví volno v přírodě i ve městě, takže si pořídili lehce ovladatelný kočárek do jakéhokoliv terénu.

Novopečená maminka zatím návrat na televizní obrazovky neplánuje, ostatně jako nic ve svém životě. „Uvidíme, jak mateřství budu zvládat a podle toho se vše bude odvíjet. Je to ta nejdůležitější životní role a tu nechci uspěchat,“ říká.

Pro Magazín DNES v červenci prozradila, že si těhotenství moc užívá. „Přes všechny starosti je to od začátku strašně krásný stav. Je to, jako byste jel osm měsíců na nějaké droze, pociťuju neustále štěstí. A vůbec nejhezčí mi na tom připadá, že ačkoliv se to stalo miliardám žen přede mnou, můžu si to sama prožít taky,“ uvedla herečka, která se s tanečníkem dala dohromady během soutěže StarDance, kterou v roce 2015 vyhrála.