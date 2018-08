Moc jsme Alfrédu chtěli, vysvětluje Doležalová výběr jména pro dceru

„Alfréda, to jméno jsme měli připravený, protože jsme ho moc chtěli, ale ještě jsme si řekli, že až se na to dítko podíváme, zvážíme, jestli se k němu hodí. Páč kdyby vylezla nějaká éterická holčinka, tak to by asi Alfréda nebyla,“ napsala novopečená maminka na Instagramu.

„No a pak jsme viděli tu vlasatou holčičku, 3 kila 80, 53 cm, která vypadala, že se narodila o box vedle nějakému eskymáckému páru a věděli jsme, že to je naše Alfí a že jsme se nespletli. Vítej na světě, inuitská princezno Alfrédo, co jsi připlavala na kře,“ dodala k fotce s dcerou.

Herečka ještě před porodem Magazínu DNES prozradila, že dopředu nechtěla vědět, jestli budou mít kluka nebo holku.

„Já byla rozhodnutá dopředu, že to nebudu chtít vědět. A Marek mě překvapil tím, že to cítil úplně stejně. Takže jsme se zvláštně shodli,“ uvedla s tím, že v otázce příjmení měla jasno hned. „Mně osobně se příjmení Zelinka hrozně líbí - je hezké a zvukomalebné. Chvíli jsme zvažovali variantu dvou příjmení, ale nakonec jsme ji zavrhli. A kdyby se dítě jmenovalo pouze Doležal nebo Doležalová a já bych někam přišla a vysvětlovala, že otcem je tady ten Zelinka, tak by to taky nebylo ono. Nejlepší a přirozené je to opačně.“