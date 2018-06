Marianna Boučková: Pro těhotenské testy už nikdy nepůjdu

Narodila se 27. ledna 1977 v Žiaru nad Hronom, vystudovala psychologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě a už při studiu pracovala ve Slovenské televizi jako hlasatelka. Má starší sestru Darinu a mladšího bratra Tomáše.

Jak jsme se s Liborem seznámili

Na vánočním večírku Markízy. Přišla za mnou Zuzana Belohorcová: „Tohle je Libor Bouček, určitě si budete rozumět.“ A protancovali jsme noc.

Můj první dojem

Neznala jsem ho, nevěděla jsem, že to je někdo známý. Připadal mi jako fajn společník, byl vtipný a strašně dobře jsme se bavili.

Kdy jsme se zasnoubili

Hned tu první noc. Libor šel k dýdžejovi a řekl mu, ať zahraje pro jeho snoubenku Marianu Ďurianovou. Dýdžej nevěřil svým uším a oznámil to do mikrofonu. Hned druhý den mi volali novináři.

Proč jsem zasnoubení popřela

Nebyla jsem opravdově zasnoubená. Udělali jsme si legraci a někdo to pochopil, někdo ne. Moje televize pak vydala prohlášení a dementovala to.

Proč jsme se vzali za půl roku

Od začátku jsem měla pocit, že ho znám dlouho. Proč tahat vztah další rok, když už to víte teď? Je nádherné prožívat tu zamilovanost v manželství.

Co na Libora říkala rodina

Byli nadšení, hrozně rychle mezi nás zapadl. Neřešili, že není Slovák, nebyl to můj první přítel-cizinec, a tomuhle navíc rozuměli. Nejvíc si padl do oka s mým tříletým synovcem, se kterým si dokáže hodiny hrát a opakovat mu dokola ty samé vtipy.

Proč mám jeho příjmení

Patří to k manželství. Jsem jeho žena a chci se jmenovat jako on.

Proč si pořád kupuju těhotenské testy

Koupila jsem si je jednou, protože jsem si nebyla jistá, a paní z lékárny mě hned práskla do novin. Nejen že do té lékárny už nikdy nepůjdu, ale pro všechno si budu posílat sestru.

Jak často se vídáme

Týden moderuju, týden mám volno, takže jsem půl měsíce v Praze. Libor přijíždí do Bratislavy po práci, vyspí se a ráno se vrací do Prahy.

Jak dlouho spolu vydržíme

Dlouho. Nejdéle, jak se dá.

Libor Bouček

moderátor, manžel Marianny Boučkové

Moderátor rádia Evropa 2 a televize Prima začínal v České televizi v relaci ŽI-RA-FA. Uváděl pořady Balírna, T-Music, VyVolení, Bar a nyní nově Vylomeniny. Studoval obor produkce na DAMU, mluví anglicky, německy a francouzsky, živí se i dabingem. Narodil se 2. prosince 1980.

Jak jsme se seznámili

Skončil jsem poslední Noční show VyVolených na Slovensku a v televizi Joj byli tak vyčerpaní, že neudělali žádnou party. Já měl ale chuť na mejdan. Zavolal jsem jediné Slovence, kterou jsem znal, Zuzaně Belohorcové, a ta byla na vánočním večírku Markízy.

Můj první dojem z Mariany

Něco mezi vílou a suverénkou. Pak jsem zjistil, že je i vtipnější a chytřejší než já, a byl jsem ztracený.

Jak jsme se zasnoubili

Na večírku jsme si z recese řekli, že jsme snoubenci a hecovali se, kdo to řekne významnějšímu člověku. Já to řekl nějakému herci, Mariana přivedla šéfa zpravodajství, já přišel s poslancem, ona s ředitelem Markízy. To jsem nemohl přebít, tak jsem šel za dýdžejem, ať zahraje pro moji snoubenku. Já nevěděl, že je tak slavná. Pochopil jsem to až z reakcí lidí, protože mi to nikdo na Slovensku nevěřil.

Kdy jsem se rozhodl vzít si ji

Za čtyři měsíce od toho mejdanu. Nechápal jsem, proč bych s ní měl jenom tak chodit. Věděl jsem, že s ní chci být a že nechci nikoho jiného.

Jak jsem žádal rodiče o ruku

Šel jsem na oběd, koupil jsem velkou kytici a schoval ji do vedlejšího pokoje. Byl jsem strašně nervózní, už se podávalo kafe a já pořád čekal. Pak jsem si najednou kleknul a poprosil rodiče, jestli bych teď starost o jejich dceru nemohl převzít já, protože ji miluju. Máma se rozplakala hned, Mariana vykukovala zpoza baru a taky začala brečet, a ve chvíli, kdy to šlo i na nás s otcem, jsem radši otevřel šampaňské.

Jak reagovali přátelé

Jeden můj kamarád, právník, říká: Jak se má tvoje budoucí odpůrkyně? Všichni byli překvapení, ale jen do chvíle, než nás poznali spolu.

Proč jsme se vzali na zámku

Nechtěli jsme klasickou veselku se svíčkovou, ale mejdan, který bude all inclusive. Každý jsme pozvali svých třicet nejbližších s partnery, což je sto dvacet lidí dohromady. A lednický zámek je na půl cesty mezi Prahou a Bratislavou.

Co se svatbou změnilo

To, že nejsem sám. Objevila se nová odpovědnost - za rodinu. Někdy se cítím jako don Corleone.