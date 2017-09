Prachařová o zpívání: Jakub má novou kapelu, tak mě třeba přizve

„Jsem trošku nervózní, ale strašně se těším. V podstatě si plním svůj sen. Navíc jsem obklopena skvělými lidmi, kteří se o mě starají a kterým věřím,” přiznala při natáčení klipu, který měl svou premiéru v neděli 10. září.

Mariana sice pochází z herecké rodiny, jejím otcem je David Prachař a maminkou Dana Batulková, ale vydala se na dráhu zpěvačky. „Už od malička jsem zpívala ve sboru, ale sólově jsem začala až před pěti lety. Většinou jsem se styděla a zpívala jen tajně. Jednou mě slyšel mámy přítel a říká: ‚Zpíváš fakt dobře, nechceš s tím něco dělat?‘,“ prozradila.

Tím si Mariana Prachařová dodala odvahu, aby se přihlásila na soukromé hodiny zpěvu. „Tam jsem zjistila, že to se mnou není zas tak špatné, což by mě dřív ani nenapadlo,” přiznala blondýnka, která se rozhodla svůj první klip nazpívat v angličtině. „Dlouho jsem přemýšlela, jestli zpívat v češtině, ale angličtina je mi prostě trošku blíž. Je zpěvnější.”

Mariana Prachařová a Jiří Doležal

Výběr stylu i písničky s nikým doma nekonzultovala a mámě a bráchovi to pustila, až byl klip hotový. „Jejich reakcí jsem se hrozně bála, naštěstí mě oba moc podpořili,” dodala Mariana, která se nebojí ani srovnávání s bratrem Jakubem. „To časem přijde. Naopak doufám, že si na mě udělá čas. Kuba má teď novou kapelu Brno Mars, tak mě třeba kluci přizvou ke spolupráci.“

Začínající zpěvačku nyní čeká hlavně cestování. „Ve svých 23 letech jsem se rozhodla, že na chvíli potřebuji odjet. Nejdřív letím do Kanady a potom na západ do Ameriky. Cestovat a zlepšit si angličtinu. Došlo mi, že potřebuji být chvíli sama. Trošku z toho mám strach, ale těším se, že až to zvládnu, budu vědět, že nejsem až takový mamánek,” dodala.