VIDEO: Vojtko si po 27 letech nechal zkrátit vlasy, stříhaly ho děti

„Přiměla mě k tomu Vendula Svobodová a její Kapka naděje. Nemůžu říct, že jsem rád, že si vzpomněla zrovna na mě, protože jsem přišel o vlasy, ale na druhou stranu jsem rád, že jsme udělali takovou akci, která může upozornit, jak ty děti také přicházejí o vlasy,“ řekl Vojtko.

Do jeho sestřihu se pustili onkologičtí pacienti - dvě holčičky a jeden kluk. „Ten kluk se trochu styděl, ale vzal mi docela dost vlasů. Nejlepší byla ta malinká holčička, protože ta to hrála, jako by si stříhala panenku,“ řekl zpěvák.

„Nechal jsem to na nich, ale první střih udělala Vendula a ta nechala tuhle délku. Tak jsem řekl: Držte se Venduly, víc už nestřihejte, abychom měli z čeho brát,“ dodal.

Ačkoli nešel nakrátko, cítil se bez dlouhého culíku jako bez ruky. „Měl jsem ho od patnácti, protože jsem byl metalista a těžký rocker. I když jsem pak začal studovat operu, vlasy mi zůstaly. Ale jenom vzadu, vepředu mi už ustupovaly,“ popsal.

Marian Vojtko nosil dlouhé vlasy 27 let.

Výhodu vidí v tom, že už nebude muset každé ráno hledat gumičku. Dlouhé vlasy si nechá znovu narůst jen v případě, když dopadne špatně anketa mezi blízkými. „Je to překvapení pro mé okolí. Říkal jsem to jen rodičům a ti řekli: Super, konečně budeme mít nového syna. Myslím, že chvíli vydržím, abych si i já zvykl na tento pocit a udělám takovou anketu pro lidi, komu se to líbí. Měl jsem zatím ohlasy, že mi to docela sluší,“ dodal Vojtko, který vystoupí 17. 6. stejně jako No Name nebo Tři sestry na benefičním koncertu Znovuzrození ve Fóru Karlín.