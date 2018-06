RODINA POD LUPOU: Je strašný bordelář, říká maminka Mariana Vojtka

ČÍM SI VZÁJEMNĚ LEZEME NA NERVY

Marian: V podstatě není mezi námi žádný závažný problém, ale zásadní bývá občas pořádek, respektive uklízení. Já jsem strašný bordelář a máma mi to vždycky taktně připomene.

Maminka: Největší zlo je nepořádek mého syna, je strašný bordelář a nemůžu ho to odmalička naučit. Doufám, že dostane dobrou manželku, která mu v tom pomůže.

KVŮLI ČEMU SE DOHADUJEME

Marian: Kupodivu se dohadujeme o jazycích, vůbec dobré by prý bylo, abych ovládal ten rodný. A pak je to určitě jídlo. Když se mě máma večer ptá, co jsem jedl, tak často lžu, že jsem měl salát s mořskou řasou a k tomu občas i nějaké maso. Kdybych se přiznal ke kolenu a žebrům, asi by mě vydědili.

Maminka: Jeho stravování a to, jak o sebe dbá v rámci zdravé výživy. Ráno nesnídá, pak se nacpe nějakým nezdravým jídlem a večer to dorazí po představení nějakým fast foodem. Hrůza. Aspoň, že mu kupuju nějaké doplňky stravy. Mám tak pocit, že něco pro své zdraví dělá.

NA CO MÁME STEJNÝ NÁZOR

Marian: Myslím, že bychom se s mámou vždycky shodli v jednom, a to že nemáme dělat druhým to, co nechceme, aby dělali druzí nám. Je to takové krédo, které mě rodiče učili a které se snažím dodržovat.

Maminka: Ráda cestuji a poznávám nové. Myslím, že i Marian je v tomhle po mně a že se rád vydává poznávat ještě nepoznané. Doufám, že v blízké době spolu někam vyrazíme.

JAK HODNOTÍ VZTAHY

Marian: Maminka je myslím vždycky spokojená, i když tomu ve finále nikdy nevěřím. Myslím, že žárlí na každou holku, kterou jí představím. Ale je to žárlivost mateřská. Vždycky si spolu rozumějí.

Maminka: Pro mě je důležité, aby byl spokojený on sám. Já mu můžu jen poradit a podat pomocnou ruku, když mě o to požádá. Já jen doufám, že tu pravou už našel.



RODINA POD LUPOU: Marian Vojtko s maminkou Annou a otcem Jozefem

KDY JSEM SE O NI / O NĚJ NEJVÍC BÁL / A

Marian: V dětství jsem se bál pořád. Třeba že když se vzbudím, že máma uteče. Proto jsem často kontroloval, jestli jsou naši v ložnici. Myslím, že táta z toho velkou radost neměl.

Maminka: Asi v dětství, když byl nemocný, a pak samozřejmě ve chvíli, kdy opustil rodinné hnízdo. Pro mě je to těžká životní zkouška. Ale jsem ráda, že se dokázal osamostatnit a postarat se o sebe.

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ

Marian: Maminka mě překvapuje svým zápalem a energií, kterou mi dává a je můj životní motor. Když mám těžké období, nikdy nezklame a můžu se na ni obrátit s čímkoliv.

Maminka: Marian mě překvapuje pořád. Byl moc živé dítě a pořád jsem trnula, co zas vyvede. Teď už z toho vyrostl a jsem klidnější a mám radost, že je z něho už zodpovědný a rozvážný muž.

CO SPOLU PODNIKÁME NEJRADĚJI

Marian: Nevím, jestli já to podnikám nejraději, ale když máma za mnou přijede do Prahy na návštěvu, vždycky ráda podniká cesty do všech obchodů a marketů. Na druhé straně mám rád naše společné procházky noční Prahou a návštěvu historických památek.

Maminka: Když Marian přijede na prázdniny k nám na chalupu, tak hodně jezdíme na borůvky, v přírodě máme svá tajná místa. Večer se pak rozpálí venkovní krb a griluje se, to mám moc ráda.

CO JSEM Z NĚJ CHTĚLA MÍT

Maminka: Vždycky jsem toužila, aby mé děti měly vysokoškolské vzdělání, což se mi splnilo. Marian si vybral cestu umění, v koutku duše jsem ale doufala, že budu mít doma lékaře.

Marian: Nevím, co přesně maminka ze mně chtěla mít, ale myslím, že doktora nebo právníka. Ale od mala mě vedla k hudbě a umění, kterým se nakonec i živím.

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK

Marian: Maminka mi dává dárek už jenom tím, že je a že se o mě stará ještě teď. Jsem jí za to vděčný a můžu říct, že bych ji neměnil ani za všechny dárky na světě.

Maminka: Dojal mě na mé 65. narozeniny, když zazvonil u dveří a schoval se za 65 růží. Překvapení a pocit radosti byl nepopsatelný, dojal mě k slzám.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Marian: Moc se těším na obnovenou premiéru Kleopatry v Divadle Broadway, kde jsem hrál spoustu krásných rolí. Pak mě čeká dlouhé zkoušení světového muzikálu Fantom opery, který má premiéru na podzim. Mám i spoustu koncertů a pro fanoušky jsem připravil i dvě plavby lodí i s koncertem a grilováním, takže se mají na co těšit. A ukončím to vánočním koncertem s orchestrem a novinkami, které plánuji zvěčnit na CD.

Maminka: Pořád žije hudbou. Jsem hrdá, když můžu sedět v hledišti a sledovat, jak s každou rolí roste. Doufám, že mu hlas a zdraví ještě dlouho vydrží, aby mohl rozdávat radost jak mně, tak i svým fanouškům.