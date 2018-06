Marián přišel nesměle jako Susan Boyle a výkonem vyrazil dech

Marián vešel na pódium s velkými obavami a pochybami, jestli do soutěže vůbec patří. Pochyby byly zbytečné. Nejenže sem patří, dokonce se o něm mluví jako o jednom z nejvýraznějších talentů, které se v soutěži objevily. Svým zpěvem nadchl jak diváky, tak trojici porotců Lucii Bílou, Jana Krause i Jaro Slávika. Velký stres před vystoupením a nával emocí po něm Mariána natolik přemohly, že se přímo na pódiu po hodnocení porotců rozplakal. "Bál jsem se, že na mě publikum nebude reagovat, nebo že je nebudu zajímat," líčil své obavy.

K opeře a ke zpěvu vůbec ho prý nasměrovala dvě osudová setkání. Když mu bylo dvanáct, neznámý muž se ho na ulici zeptal na cestu. Byl to operní pěvec Peter Dvorský a malý Marian se mu svěřil, že by chtěl být také zpěvákem. Druhým důležitým momentem bylo setkání s jednou učitelkou zpěvu. "Bylo mi 17 let a do té doby jsem se zpěvu věnoval jen jako samouk. Sledoval jsem videa, trénoval hlas a snažil se s ním pracovat. Požádal jsem ji, aby si mě poslechla. Řekla mi, že mám typický operní hlas," vzpomíná Marian.

Bohužel nemá jen pozitivní vzpomínky. Při zaměstnání vystudoval konzervatoř a snažil se zpěvem živit. Zpíval ve sboru, učil v hudební škole, ale často musel pracovat i manuálně, aby si vydělal na nájem. Oženil se a jeho žena – klavíristka celou dobu stála při něm. Ale loni, po čtrnácti letech manželství, začala mluvit o rozvodu. "Její rozhodnutí byl pro mě šok. Ale asi ji k němu vedlo i to, že jsem měl obrovskou nadváhu, při výšce 169 cm jsem vážil 150 kg. Zajídal jsem stres, jídlo a vaření byly moje velká radost," líčí.

"Manželství jsem chtěl zachránit, postupně jsem zhubl 40 kg, ale už bylo pozdě. Když jsem letos na jaře viděl upoutávky na soutěž, napadlo mě, že je to možnost udělat tečku za rozvodem a soustředit se na něco nového. Soutěž jsem bral jako určitou formu terapie, která mi dá novou energii do života. A myslím, že to byla účinná léčba," směje se Marián.

I když svou úvodní nesmělostí a skromností působil jako na svém začátku Susan Boyle, kterou si porota při příchodu na scénu rovněž podala, výběrem árie a stylem pak oslnil jako Brit Paul Potts. Ten vyhrál první sérii Britain's Got Talent. V soutěži zaujal zpěvem árie Nessun dorma (Ať nikdo nespí) z posledního aktu Pucciniho opery Turandot (viz. video z jeho castingového vystoupení).

Od Jana Krause i Lucie Bílé se Marián dočkal velké poklony. Postup byl samozřejmostí.