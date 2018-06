Marián Labuda: Dávám lidem naději, že na tom nejsou tak špatně

"Tváře známé z televize jsou pro běžné lidi nedostižné. Sportovci, modelky… A když vidí mě, tak si řeknou: 'Když tam tenhle může poskakovat, tak jsem na tom ještě dobře.' Já dávám lidem naději," říká Labuda, který si v novém primáckém seriálu zahraje spolu s Janou Švandovou a Sabinou Laurinovou.

Herec, který v pondělí oslaví 69. narozeniny, přiznal, že se mu už hůř učí dlouhé scénáře.



"Hraje se mnou jedna milá kolegyně, Eliška, a ta mi musí občas můj text šeptat do ucha," prozradil.

Nejnáročnější v poslední době pro něj byla role slovenského prezidenta Jozefa Tisa.

"Bylo to náročné především kvůli množství autentického textu," podotkl herec a pro představu v Show Jana Krause přednesl jeden z úvodních monologů. "Jen když jsem si to četl, byl jsem po deseti minutách unavený a nedovedl jsem si představit, že se to mám naučit."

Kromě Mariána Labudy si Jan Kraus do pořadu pozval spisovatelku Kateřinu Janouchovou a vedoucího kurzu přežití Amara Ibrahima.