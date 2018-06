VIDEO: Marián Labuda chodí do fitnesscentra dělat ksichty

Herec Marián Labuda chodí ve svých sedmdesáti letech do fitnesscentra, i když se jim v minulosti vysmíval. "Když jsem to poprvé viděl v Americe ty skla a za nimi ty, co cvičili, tak jsem si řekl: Co tohle je za blbost? A všechno to přešlo k nám," říká Labuda v pořadu Všechnopárty. Podívejte se, čím sám v posilovně rozesmává ostatní.