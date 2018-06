Mariah vystupovala bez kalhotek

Předpokládalo se, že show, které se přímo ve studiu zúčastnilo několik desítek diváků, začne tím, že Mariah zazpívá písně ze svého nového alba Charmbracelet.



Předtím měla Mariah "odkrýt tajnosti vzniku alba" a svěřit se divákům se svými tvůrčími plány. Ovšem v momentě, kdy si sedla do křesla, "odkryla" auditoriu mnohem více, než se od ní žádalo.



Její minišaty se v křesle začaly shrnovat směrem nahoru, a to, co lidé ve studiu viděli, v nich stejně jako u pracovníků studia vzbudilo rozpaky. Ukázalo se totiž, že hvězda nemá spodní kalhotky.



Jeden z pracovníků televizního studia si sundal sako a dámě navrhl, aby si přikryla kolena. Podle svědectví přítomných se Mariah nadzvedla, posunula si sukni z boků a znovu si sedla. Po usednutí zkřížila nohy a sukně se jí opět vyhrnula.



"Ptal jsem se sám sebe, jestli skutečně vidím to, co vidím," řekl později vedoucí televizního studia.



Později zpěvačka přiznala, že se v budoucnu musí chovat obezřetněji. I když není vyloučeno, že trik podle Sharon Stoneové byl vymyšlen proto, aby přitáhl pozornost publika k novému albu Mariah Careyové, neboť její poslední album nebylo právě úspěšné.

