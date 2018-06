Mariah přivezla do Číny 350 párů bot

Do hotelu Hilton ji dopravil konvoj osmi vozů, z čehož čtyři vezly pouze zavazadla.

Rezervovaná prezidentská suita nebyla Careyové po chuti - odmítla ji, protože se jí nelíbila barva zdí.

Čínský list Shanghai Star dodává, že na tiskové konferenci navíc zpěvačka zakázala, aby ji fotoreportéři fotografovali a novináři kladli otázky týkající se jejího osobního života.

Ne že by se Mariah styděla za svou vizáž - jenom jí prý jde na nervy cvakání spouští a blikání blesků.

"Na své soukromí a pohodlí je háklivá. Považuje také za samozřejmost, že za své peníze dostane vždycky to, co chce. Nikdo si jí nedovolí říct, že to nelze, nebo že se to nemá. Přepych a komfort jsou pro ni stejně důležité jako voda a slunce pro rostliny," potvrdila zpěvaččina spolupracovnice.

Svým chováním před časem Careyová šokovala i v Monte Carlu v Hotelu de Paris, kam se vydala ze své pompézní americké rezidence na víkend. Objednala jedno luxusní apartmá pro sebe, jedno pro svou vizážistku, jedno pro svého kadeřníka, další pro osobního stylistu, s jedním nezapomněla ani na manažera a s dalšíma dvěma na oba členy ochranky. Před odchodem z hotelu vytáhla z kapsy štůček bankovek sepnutých zlatou sponou s brilianty a ohromeným hoteliérům uhradila útratu v hotovosti.