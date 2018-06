Mariah Careyová vaří příšerně

Zpěvačka se rozhodla při svém pobytu v exklusivním hotelu Lanesborough uspořádat menší párty pro čtyři blízké přátele. Jejím výslovným přáním ovšem bylo, že si vše za pomoci hotelového personálu uvaří a připraví sama. Ovšem kuchaři šli do kolen hned poté, co jim Careyová předložila seznam přísad, které pro vaření potřebuje.

„Oznámila nám, že chce přichystat lehký oběd pro čtyři osoby a zároveň před nás položila výčet všech ingrediencí. Byl jsem mimo, když jsem uviděl, že chce například vařit čočku den předem. Chtěla ji podávat až několik hodin po uvaření. To by si na ní tak jedině všichni vylámali zuby. Diskrétně jsem se jí snažil naznačit, že by to bylo nevhodné. Nakonec jsme se shodli místo čočky na kuřecí minutce,“ nepochválil Careyovou šéfkuchař. „Nejvíce nás ale dorazila zpráva, že si zpěvačka míní všechno uvařit sama. Už jsme ale neměli sílu něco namítat.“

Hotelový personál nechal hvězdu vařit a všechny chyby pak bez jejího vědomí napravil. „Nic z toho, co připravila, se nedalo jíst. Bylo to doslova odporné. Všechno jsem raději uvařil znovu, aniž by o tom paní Careyová věděla. Jinak by z její párty asi hosté moc neměli. Mariah je sice sladká dívenka, ale vaření jí skutečně nejde,“ shrnul zdrcující kritiku šéfkuchař londýnského hotelu Lanesborough. Samozřejmě až poté, co zpěvačka hotel opustila.