Mariah Careyová spí s Marilyn

Doslova se prý řídí slavným výrokem nezapomenutelné filmové hvězdy, že do postele ulehá oděná jen do vůně parfému Chanel č. 5.



"Mariah je opravdu blázen do všeho, co se týká Marilyn. Má doma sbírku jejích filmů, knih a všeho, co o ní kdy bylo napsáno nebo natočeno. Snaží se shánět také její osobní předměty na aukcích a dražbách. A co nemůže získat přímo, to nahradí tím, že se pokusí alespoň styl slavné Marilyn napodobit. Obléká se jako ona, večer opravdu ulehá nahá do postele zahalená do vůně parfému Chanel č. 5," uvedl přítel Careyové, který o jejích vášních hovořil se zpěvaččinou matkou.



Mánie spojená s Marilyn Monroe se začala u Careyové doma projevovat již v polovině devadesátých let. Když konečně v roce 1999 získala Mariah i malé dětské piano, které kdysi patřilo Marilynině matce, byla opravdu šťastná. Na tehdy dobře prodávanou zpěvačku za něj zaplatila v přepočtu "směšných" více než dvacet miliónů korun. Na koncert do Japonska si nechala podle originálu, který rovněž vlastní, ušít přesnou repliku nejslavnějších Marilyniných šatů.



"Mariah má takový malý velký sen, že se v nějakém filmu objeví jako Marilyn. Ačkoli ji jako herečku kritiky vždycky zdrtily, sní o filmovém herectví a věří, že jednou v nějakém trháku prorazí," řekl o zpěvaččiných snech její přítel.



Dodal, že Mariah udělá vše pro to, aby natočila remake filmu Někdo to rád horké. O hlavní ženské roli má už teď samozřejmě jasno. A pokud by ji režisér přidělil někomu jinému? Pak by se patrně Mariah vrátila do psychiatrické léčebny, kam ji odvezli předloni v létě právě kvůli problémům s filmováním. Takže, režiséři, pozor!

Bude Marian novou Bond girl?

Mariah Careyová, která je momentálně na dovolené na Capri, kde relaxuje během svého celosvětového koncertního turné, se pravděpodobně stane interpretkou ústřední písně příští Bondovky.



Mariah se nechala slyšet, že by ráda v chystaném snímku o agentovi 007 dostala i nějakou roli. Jednadvacátá Bondovka by měla jít do kin v roce 2005.