Mariah Careyová si zahraje v Ally McBealové

Americká zpěvačka Mariah Carey získala titul nejúspěšnější zpěvačka tisíciletí. Zpěvačka Mariah Carey v růžovém tílku. Mariah Carey v noční košilce. Zpěvačka Mariah Careyová převzala 26. října v Las Vegas na udílení rozhlasových hudebních cen Radio Music Awards ocenění pro nejžádanějšího umělce.

Interpretka hitů jako Dreamlover či Never Forget You, která natočila již devět alb, ztvární v díle, který američtí diváci budou moci shlédnout již 7. ledna příštího roku, hlavní epizodní roli klientky, která si najme v soudním sporu právě agenturu Richarda Fishe.Její pracovníci, mezi kterými nechybí staří známý jako Lucy Liuová v roli Ling, Courtney Thorne-Smithová jako Georgia, Greg Germann coby Richard Fish či Portia de Rossiová jako Nelle Porterová, jí budou muset pomoci v kauze, v níž půjde o velké peníze.Jak se zdá, nabídky Mariah Carey na účinkování ve filmech ale nekončí. Na příští rok již podepsala smlouvu na film Wise Girls. Navíc teď bude natáčet nový videoklip k singlu Lead The Way, který představila na soundtracku k filmu Glitter."Jsem neskutečně šťastná, jak slibně se rozvíjí moje herecká kariéra. Proto bych se jí chtěla věnovat na plno. Samozřejmě to neznamená, že bych chtěla skoncovat se zpíváním. Budu se obě záležitosti snažit skloubit nějakým způsobem dohromady," míní Mariah.Zpěvaččino účinkování v Ally také předznamenalo další pěveckou hvězdu, která se natáčení zúčastní. Podpis na účinkování hned v několika epizodách podepsal z filmovou společností Fox rockový zpěvák Jon Bon Jovi.