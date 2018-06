Mariah Careyová nemůže najít chlapa

Možná si přitom neuvědomuje, že muže spíše děsí její hysterická touha být skutečně slavná. Před dvěma lety se kvůli přepracovanosti a neúspěchům ve filmovém a hudebním průmyslu dostala Mariah dokonce do psychiatrické léčebny.

V roce 2001 si totiž hvězda světové hudební scény myslela, že ohromí celý svět svým filmem Glitter a novým albem, leč nestalo se. Pracovala ve dne v noci, tvářila se jako superman, a na konci toho léta ji dávali dohromady psychiatři.

Po několika měsících se vrátila do světa showbyznysu a musela ledacos vysvětlovat fanouškům i producentům. Sláva nikde, a ještě na ni podalo žalobu několik investorů, které přesvědčila o tom, že film Glitter bude úspěšný.

Přesto Mariah nepřestala věřit, že patří mezi nejslavnější zpěvačky světa. Nepřestala také věřit, že potká vysněného prince, s nímž by byla šťastná. Po dvou letech na suchu už ale začíná být netrpělivá a novinářům s oblibou o svém trápení vypráví.

V jejím životě se vyskytovali jen tři mužští

"Měla jsem dosud jen tři muže. Provdala jsem se za Tommyho Mottolu, s nímž mi to nevyšlo. Pak jsem žila s fotbalistou Derekem Jeterem, a asi nejšťastnější jsem byla se zpěvákem Luisem Miguelem," svěřila se nedávno zpěvačka. Od rozchodu s Mexičanem Miguelem neměla Mariah podle vlastních slov dva roky s nikým sex.

"Skutečně se divím, že mě nikdo nechce. Nevím, čím to je. Jen si myslím, že by to mohlo být mou slávou. Jsem příliš slavná. Moje stylistka například pořád potkává nové a nové lidi a chodí na jedno rande za druhým. Já naopak pořád sedím doma a ptám se proč, proč jsem ho už nepotkala. Ale už vím, čím to je. Jsem prostě pro většinu mužů nedosažitelná. Myslí si, že mě nemůžou zajímat, když jsem populární," postěžovala si Mariah Careyová.