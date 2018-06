Mariah Carey žádá na vystoupení 20 bílých koťátek, 100 holubic a Rolls Royce

Mariah Carey chtěla být zkrátka obklopena tím, co má ráda. Miluje zvířátka, takže si poručila koťata. Má ráda růžovou barvu, takže chce růžový koberec a taky růžové konfety, které mají být navíc ve tvaru motýlků, což je její oblíbený hmyz. Jednoho má dokonce vytetovaného na zádech a vydala desku s názvem Butterfly.

Mariah Carey si potrpí také na drahá auta, takže chce obchodním centrem Westfield v západním Londýně projet Rolls Roycem. Co nemá ráda jsou zřejmě fanoušci, protože na jejím seznamu je také 80 bodyguardů, kteří je mají udržet v dostatečné vzdálenosti.

Se svými neobvyklými požadavky však americká zpěvačka v Británii zřejmě narazí. Ačkoli příjezd Rolls Roycem přes růžový koberec na růžové pódium, odkud mávne kouzelným proutkem a rozsvítí vánoční strom, bude jistě efektní, ochránci zvířat se bouří proti jejímu požadavku na koťátka a holuby. "Z důvodů zdravotních a bezpečnostních nemůžeme do obchodního centra přivést žádná živá zvířata. Je to pravidlo, které platí pro všechny," řekl deníku Daily Mail jeden z organizátorů vystoupení americké zpěvačky. "Tvrdě jsme pracovali na tom, aby její vystoupení bylo fantastické. Dokonce i model vozu jsme měnili šestkrát než byla spokojena," dodal.

Organizátoři se dokonce z počátku snažili koťátka sehnat, ale nebyl to vůbec snadný úkol. Nejjednodušší by bylo využít některou z britských agentur zajišťujících zvířata do reklam nebo filmů. Tolik jich ale žádná nemá a podobný problém byl i v obchodech se zvířaty. "Můžeme vám dát jedno, ale ne 20. Úplně bílá koťátka nejsou v Británii tak obvyklá," řekl jeden z prodavačů.

Marilyn Manson chtěl medvídky, Iggy Pop krokodýla

I čeští pořadatelé koncertů už se setkali s manýry zahraničních hvězd. Třeba zpěvák Iggy Pop vyděsil pořadatele slovenského festivalu Hodokvas požadavkem na živého krokodýla. Prý si s krokodýly rád hraje a krmí je. Naštěstí to byl jen žert a tak si mohli organizátoři oddechnout.

Iggy Pop si na svém "rideru", jak se říká seznamu požadavků, který organizátoři od umělců dostávají, dává záležet a vždy je velmi zábavný. U většiny umělců je ale myšlen vážně a někdy se na něm objeví zvláštní přání. Známá provokatérka Amy Winehouse požaduje vždy lahev šampaňského a vodky a k tomu několik lahví vína a pivo. Všichni kolem ní však musí zůstat úplně střízliví.

Drsňák Marilyn Manson, který svým vzhledem i projevem nahání mnoha lidem hrůzu, chce mít v šatně připraveny gumové medvídky.

Ozzy Osbourne požaduje perličkovou lázeň, Janet Jacksonová pojízdnou kliniku se specialistou na krční a nosní, Madonna pitnou vodu, kterou před tím posvětil rabín, Jim Carey kuchaře pro svého leguána a Liz Taylorová nové prkénko na toaletě.

O Sylvestru Stallonovi se říká, že si potrpí na čerstvé humry servírované na pravém čínském porcelánu. Pokoj Julie Robertsové musí být vydezinfikován a Brigitte Bardotová si při natáčení v šedesátých letech vyžádala lázeň z oslího mléka.

Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová se zřejmě bojí otravy, protože její jídlo v hotelu musí nejdřív ochutnávat tajemník. Kromě toho musí být pokoj vymalován na bílo a ve vázách vyžaduje výhradně bílé lilie.