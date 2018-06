Mariah Carey vytvořila stránku, kde bude zveřejňovat fotky svých dětí

Na stránce Dembabies.com zveřejnila zpěvačka fotky dětí od porodu až do současnosti. Její fanoušci mohou vidět děti při koupání, ve spánku i v kostýmech rodiny Úžasňákových podle populárního animovaného filmu.

"Zvažovali jsme hrozně dlouho, jak ukázat první fotky našich dětí světu. Nechtěli jsme udělat typickou věc a vystavit je v bulváru (neříkáme, že na tom je něco špatného). Rozhodli jsme se s vámi podělit o tu nádhernou zkušenost ve speciálním intimním portrétu naší rodiny," napsali manželé Mariah Carey a Nick Cannon na stránku.

Mariah Carey zřídila stránku, na kterou umístila fotky svých dětí od narození až do současnosti.

"Rodičovství je zkušenost, která nám změnila život tak, jak jsme si ani nedokázali představit. Láska, kterou cítíme k našim dětem, daleko předčila cokoli, o čem jsme kdy snili," dodali.

Manželé stránku spustili poté, co do svého bytu v New Yorku nechali nahlédnout kameru televize ABC, a svět tak prvně spatřil malého Moroccana a jeho sestru Monroe, kterým rodiče přezdívají Roc a Roe.

Mariah Carey tvrdí, že její děti už teď velmi vnímají muziku. Její manžel si ale přeje, aby se jeho dvojčata umělecké dráze vyhnula. "Chtěl bych jim zajistit vzdělání. Chtěl bych, aby uměla zpívat jako jejich matka, aby uměla hrát na nástroje, ale taky aby měla doktorát," řekl Cannon.