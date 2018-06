Mariah Carey vymyslela jeden z hitů na toaletě

"Víte, obvykle mě napadnou ty nejlepší nápady uprostřed snění. To pak musím vyskočit z postele a napsat si fragment textu na kus papíru nebo nahrát úryvek melodie do diktafonu, abych to do rána nezapomněla," přiznala zpěvačka, která však nejkuriózněji vymyslela písničku, jež se pak stala světovým hitem, během použití toalety.

MARIAH CAREY - Hero

"Nahrávala jsem zrovna ve studiu novou desku, když jsme se začali s producenty bavit o filmu Hero, ve kterém hrál hlavní roli Dustin Hoffman. Všem se nám moc líbil, takže jsme ho probírali ze všech stran," prozradila Mariah, která si pak musela odskočit na toaletu. A právě tam ji znenadání napadl základ hitu Hero.