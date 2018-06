Carey: Chůvu vyhodím, když se snaží být pro děti důležitější než já

Zpěvačka má s manželem Nickem Cannonem tříletá dvojčata Moroccana a Monroe. Carey v rozhlasovém vysílání přiznala, že bez mrknutí oka jejich chůvu vyhodí, když se cítí být ohrožená.

"Bohužel musím mít chůvy, ale jsem velmi praktická. V pohodě je vyhodím. Nesnáším to, ale musím to udělat, pokud se snaží být pro děti důležitější než já," řekla zpěvačka v The Breakfast Club Power 105.1.

Carey už další děti neplánuje. V minulosti přiznala, že těhotenství je těžší, než si vůbec dokázala představit.

"Těhotenství bylo někdy opravdu těžké, projít tím znovu by dokázala jen mnohem silnější osobnost, než jsem já," prohlásila zpěvačka, která v roce 2009 prodělala potrat.

Mariah Carey si Nicka Cannona vzala v roce 2008. Od té doby každoročně svůj manželský slib obnovují na nejrůznějších místech. Loni to bylo v Disneylandu (více zde).