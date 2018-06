Mariah Carey upadla na jevišti, asistentka jí musela zout boty

Pád na jevišti před zraky fanoušků je noční můrou všech zpěvaček, které si na vystoupení berou vysoké podpatky. Většinou se snaží faux pas zakrýt předstíráním, že sednutí na zem patřilo do připravené choreografie, ale málokdo jim to věří.

Mariah Carey si doslova lehla během vystoupení v Singapuru. Při písni Make It Happen se zakymácela na vysokých podpatcích a trapas byl na světě. Na nohy jí pak museli pomáhat tanečníci. Čtyřicetiletá diva se ale nesnažila tančit dál jakoby se nic nestalo. Vtipně zareagovala a řekla do mikrofonu s úsměvem: "To bylo schválně".

Ani potom ale nepokračovala v nacvičené choreografii a zamotala hlavu nejen svým tanečníkům, ale i asistence, na kterou mávala, aby rychle přišla. Dívka nejdřív nepochopila, co po ní Carey chce a podávala jí vodu. Zpěvačka se ale toužila zbavit nebezpečných bot a dala tak jasně najevo, co stálo za jejím pádem.

Carey zpívala v klidu dál, zatímco ji asistentka zula a zpěvačka pak dokončila celý 90 minut dlouhý program bosa. Na svém profilu na sociální síti Twitter pak poděkovala všem fanouškům, kteří byli v sále a uznala, že během vystoupení se vyskytlo "pár hektických momentů".