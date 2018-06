Ponížili mě, stěžuje si Mariah Carey po nevydařeném playbacku

Zpěvaččin tým z fiaska obvinil společnost Dick Clark Productions, která akci v New Yorku zabezpečovala. Mariah Carey byla ze všeho znechucená.

„Mohu říci, že Dick Clark byl neuvěřitelný člověk a já měla to štěstí s ním spolupracovat, když jsem v hudebním průmyslu začínala. Myslím ale, že by Dick Clark neměl dovolit, aby umělec zažil to co já - ponížení v přímém přenosu,“ řekla zpěvačka pro Entertainment Weekly.

Zástupci Dick Clark Productions, která se podílí i na akcích jako American Music Awards, Billboard Music Awards nebo Academy of Country Music Awards, po nařčení z úmyslné sabotáže kvůli vyšší sledovanosti prohlásili, že jde o pomluvy, urážlivé a absurdní obvinění ze strany zpěvaččina týmu. Odmítli také, že by

měli technické problémy, na které se Carey vymlouvala.

Mariah Carey ani po nevydařeném silvestrovském vystoupení nehodlá přestat se zpěvem v přímém přenosu.

„Nepřestanu s takovými vystoupeními. Ale nebudu věřit nikomu mimo mého týmu. Moji opravdoví fanoušci mě podporovali a jsem jim vděčná, stejně tak i médiím, která se mě zastala, protože po skvělých svátcích to skončilo hrozným silvestrem,“ dodala.